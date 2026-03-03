Prihod od D2D usluga približit će se 12 mlrd USD do 2030.

Najnovija prognoza izravnog satelitskog prijenosa podataka za pametne telefone pokazuje da će globalne D2D usluge dosegnuti 411 milijuna mjesečno aktivnih korisnika do kraja desetljeća

Usluga će, kako procjenjuje Omdia, generirati 11,99 milijardi USD do 2030. godine. To predstavlja prosječne godišnje stope rasta od 80,1 % za korisnike i 49,4 % za prihode u razdoblju od 2026. do 2030. godine.

Omdia procjenjuje da će standardni mobilni uređaji, odnosno pametni telefoni koji koriste 4G ili 5G tehnologije za D2D povezivanje, postati dominantan segment tržišta te činiti više od 95 % ukupnog broja mjesečno aktivnih D2D korisnika na globalnoj razini do 2030. godine.

6G bi trebao postati prvi mobilni komunikacijski sustav koji će izvorno integrirati tehnologije nezemaljskih mreža (NTN), a prvo izdanje 6G standarda očekuje se do 2029. godine. Zbog toga bi satelitske D2D usluge mogle dobiti dodatni poticaj tijekom 2030-ih, kako se integracija između zemaljskih i nezemaljskih mreža bude produbljivala.