Orange pokreće "prvu europsku" satelitsku SMS uslugu

Orange je pokrenuo Message Satellite, uslugu izravnog slanja poruka (Direct to Device, D2D) koja omogućuje mobilnim korisnicima razmjenu SMS poruka i informacija o lokaciji putem satelita

Mreža utorak, 16. prosinca 2025. u 06:30

Usluga je dostupna kada je korisnik izvan dometa mobilnih ili Wi-Fi mreža. Usluga, koja je puštena u rad u kontinentalnoj Francuskoj 11. prosinca, pozicionirana je kao komplementarni sloj povezivanja za korisnike u udaljenim okruženjima ili okruženjima s ograničenom pokrivenošću. 

Usluga se uvodi kroz partnerstvo sa Skylo Technologies, američkim stručnjakom za nezemaljske mreže koji koristi spektar mobilnih satelitskih usluga (MSS) sa satelita EchoStar i Viasat-Inmarsat. U početku dostupna - iako ograničeno - Orangeovim 5G i 5G+ korisnicima s kompatibilnim Google Pixel 9 ili Pixel 10 telefonom, Message Satellite bit će besplatna prvih šest mjeseci prije nego što se počne primjenjivati ​​mjesečna naknada od 5 eura. 

Prema Orangeu, nakon uvođenja uslijedit će podrška za dodatne uređaje i proširenja za glasovne i ograničene podatkovne mogućnosti. Operater je objavio stranicu usmjerenu na korisnike sa svim tehničkim specifikacijama .

Iako Orange ima dugogodišnje partnerstvo s Eutelsat-OneWebom, operater je prilikom objave lansiranja Skyla u studenom istaknuo da Eutelsat-OneWeb nema uslugu izravnog pristupa uređajima i neće je imati u bliskoj budućnosti. U Sjedinjenim Državama Verizon koristi Skylove tehnologije, a drugdje u Europi Deutsche Telekom uspostavio je partnerstvo sa satelitskom tvrtkom u rujnu.

Orange je izjavio da se usluga proteže izvan Francuske i pokriva 36 zemalja do kojih dopire satelitski domet, uključujući veći dio Europe, Sjeverne Amerike i Australije. Operater je napomenuo da je ponuda posebno relevantna za ljude u izoliranim područjima poput planinskih regija ili na moru te da bi mogla biti korisna u poslovnim segmentima poput logistike i transporta. 

U vrijeme objave pokretanja u studenom, izvršni direktor tvrtke Orange France, Jérôme Hénique, opisao je uslugu kao rješenje osnovne potrebe za dostupnošću kada konvencionalne mreže nisu dostupne. Rekao je da ta opcija „jača kontinuitet usluge za naše korisnike, gdje god se nalazili“ i pozicionirao je lansiranje kao demonstraciju Orangeovog vodstva u inovacijama mreža. 

Izvršni direktor tvrtke Orange Wholesale, Michaël Trabbia, dodao je da D2D tehnologija čini dio šire strategije operatera kombiniranja više tehnologija kako bi se zadovoljile potrebe korisnika za povezivanjem. 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi