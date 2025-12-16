Orange pokreće "prvu europsku" satelitsku SMS uslugu

Orange je pokrenuo Message Satellite, uslugu izravnog slanja poruka (Direct to Device, D2D) koja omogućuje mobilnim korisnicima razmjenu SMS poruka i informacija o lokaciji putem satelita

Usluga je dostupna kada je korisnik izvan dometa mobilnih ili Wi-Fi mreža. Usluga, koja je puštena u rad u kontinentalnoj Francuskoj 11. prosinca, pozicionirana je kao komplementarni sloj povezivanja za korisnike u udaljenim okruženjima ili okruženjima s ograničenom pokrivenošću.

Usluga se uvodi kroz partnerstvo sa Skylo Technologies, američkim stručnjakom za nezemaljske mreže koji koristi spektar mobilnih satelitskih usluga (MSS) sa satelita EchoStar i Viasat-Inmarsat. U početku dostupna - iako ograničeno - Orangeovim 5G i 5G+ korisnicima s kompatibilnim Google Pixel 9 ili Pixel 10 telefonom, Message Satellite bit će besplatna prvih šest mjeseci prije nego što se počne primjenjivati ​​mjesečna naknada od 5 eura.

Prema Orangeu, nakon uvođenja uslijedit će podrška za dodatne uređaje i proširenja za glasovne i ograničene podatkovne mogućnosti. Operater je objavio stranicu usmjerenu na korisnike sa svim tehničkim specifikacijama .

Iako Orange ima dugogodišnje partnerstvo s Eutelsat-OneWebom, operater je prilikom objave lansiranja Skyla u studenom istaknuo da Eutelsat-OneWeb nema uslugu izravnog pristupa uređajima i neće je imati u bliskoj budućnosti. U Sjedinjenim Državama Verizon koristi Skylove tehnologije, a drugdje u Europi Deutsche Telekom uspostavio je partnerstvo sa satelitskom tvrtkom u rujnu.

Orange je izjavio da se usluga proteže izvan Francuske i pokriva 36 zemalja do kojih dopire satelitski domet, uključujući veći dio Europe, Sjeverne Amerike i Australije. Operater je napomenuo da je ponuda posebno relevantna za ljude u izoliranim područjima poput planinskih regija ili na moru te da bi mogla biti korisna u poslovnim segmentima poput logistike i transporta.

U vrijeme objave pokretanja u studenom, izvršni direktor tvrtke Orange France, Jérôme Hénique, opisao je uslugu kao rješenje osnovne potrebe za dostupnošću kada konvencionalne mreže nisu dostupne. Rekao je da ta opcija „jača kontinuitet usluge za naše korisnike, gdje god se nalazili“ i pozicionirao je lansiranje kao demonstraciju Orangeovog vodstva u inovacijama mreža.

Izvršni direktor tvrtke Orange Wholesale, Michaël Trabbia, dodao je da D2D tehnologija čini dio šire strategije operatera kombiniranja više tehnologija kako bi se zadovoljile potrebe korisnika za povezivanjem.