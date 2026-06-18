Optika prvi put prestigla bakrene priključke

U prvom tromjesečju ove godine (Q1 2026.) ukupni prihodi od usluga na tržištu elektroničkih komunikacija iznosili su 453 milijuna eura, što je 2,76 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine

Mreža četvrtak, 18. lipnja 2026. u 05:45

Prihodi od usluga putem pokretnih mreža porasli su za 3,30 posto, dok su prihodi od usluga putem nepokretnih mreža porasli za 1,68 posto.

Na tržištu je nastavljen izražen trend prelaska korisnika na optičku infrastrukturu. Broj optičkih priključaka na godišnjoj razini povećan je za 113.878 te je na kraju prvog tromjesečja dosegnuo 497.605. Time je broj optičkih priključaka prvi put premašio broj priključaka putem tradicionalnih bakrenih mreža, kojih je bilo 466.111, odnosno 82.202 manje nego u istom razdoblju lani.

Ukupan broj priključaka na mrežama vrlo velikog kapaciteta, odnosno VHCN priključaka, iznosio je 641.996, što predstavlja 53,67 posto svih 1.196.170 priključaka. Ti podaci potvrđuju nastavak strukturnih promjena na tržištu nepokretnih mreža i sve veći udio pristupa putem mreža vrlo velikog kapaciteta.

U javno dostupnoj telefonskoj usluzi u nepokretnoj mreži i dalje je prisutan trend smanjenja korištenja. Prihodi su na godišnjoj razini smanjeni za 5,7 posto, ukupni odlazni promet za 11,8 posto, a broj korisnika za 0,8 posto.

U javno dostupnoj telefonskoj usluzi u pokretnoj mreži zabilježen je blagi rast ukupnih prihoda od 1,1 posto, uz rast broja korisnika od 5,1 posto. Ukupni odlazni promet povećan je za 1,7 posto, dok se nastavilo smanjenje korištenja SMS i MMS usluga. Korištenje SMS usluga smanjeno je za 21,8 posto, a MMS usluga za 9,4 posto.

Blagi rast zabilježen je i kod naplatne televizije. Ukupan broj priključaka naplatne televizije u prvom tromjesečju iznosio je 948.601, što je 1,9 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Pad je zabilježen kod svih tehnologija, osim kod vlastitih OTT usluga operatora, čiji je broj priključaka porastao za 57,4 posto.

Ukupni prihodi od usluga naplatne televizije iznosili su 38,9 milijuna eura, što je povećanje od 5,8 posto na godišnjoj razini. Rast prihoda i dalje je ponajprije povezan s vlastitim OTT uslugama operatora, čiji su prihodi porasli za 136,9 posto te iznose 8,6 milijuna eura.

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