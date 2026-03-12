Mobiteli povezuju daleko više ljudi nego što su to ikada činili fiksni telefoni

10. ožujka ove godine je bila 150. obljetnica prvog telefonskog poziva, povijesnog trenutka 10. ožujka 1876. godine, kada je Alexander Graham Bell uspješno prenio poznate riječi: „Gospodine Watson, dođite ovamo, želim vas vidjeti.“ Od tada je telefonija prošla kroz nekoliko tehnoloških revolucija, mijenjajući način na koji se ljudi povezuju i komuniciraju. Početak 21. stoljeća, posebno, donio je velike promjene, s padom fiksnih telefona i brzim porastom mobilnih telefona.



Većim dijelom 20. stoljeća fiksni telefoni činili su okosnicu globalnih komunikacija. Međutim, prijelaz tisućljeća označio je početak faze pada za tu tehnologiju. Prema Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (preko Svjetske banke), 1990. godine u svijetu je bilo 9,8 pretplata na fiksne telefone na 100 ljudi, a ta se brojka gotovo udvostručila na 19,2 do 2006. godine. Ipak, ta dominacija nije potrajala. Dok su pretplate na fiksne telefone dosegle vrhunac početkom 2000-ih, pretplate na mobilne telefone počele su brzo rasti. S manje od 10 pretplata na 100 ljudi prije 2000. godine, penetracija mobilnih telefona dosegla je 50 na 100 ljudi do 2007. godine, a 100 na 100 ljudi do 2017. godine.

U 2025. godini u svijetu je registrirano 111,5 mobilnih pretplata na 100 ljudi, u usporedbi sa samo 9,9 pretplata na fiksne telefone (brojka koja se vratila na otprilike razinu iz 1990. godine). Mobilni telefoni ne samo da su zamijenili fiksne telefone, već su i povezali daleko više ljudi nego što su to ikada učinile fiksne mreže. Iako i dalje postoje značajne razlike u pogledu mrežne tehnologije i pokrivenosti , mobilni telefoni su preskočili tradicionalnu fiksnu infrastrukturu u mnogim regijama, posebno u zemljama u razvoju, pružajući milijardama ljudi pristup internetu, financijskim uslugama i važnim informacijama.

Kako su pametni telefoni postali stalni pratitelj većine ljudi u Sjedinjenim Državama, fiksni telefoni brzo gube na važnosti. Godine 2004. više od 90 posto odraslih Amerikanaca živjelo je u kućanstvima koja su imala ispravan fiksni telefon - sada ih je nešto više od 20 posto. To je prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti , koji od 2004. godine prate vlasništvo nad telefonima u SAD-u kao nusprodukt svog dvogodišnjeg Nacionalnog istraživanja o zdravlju.