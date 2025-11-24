Kvaliteta elektroničkih komunikacija za prvo polugodište 2025.

Niz je mjerenja kvalitete elektroničkih usluga u svijetu. Rezultati tih mjerenja nerijetko se poprilično razlikuju. Zbirno gledajući sva mjerenja hrvatski operateri imaju rezultate u svjetskom vrhu

Ovdje donosimo rezultate Hakoma za prvu polovicu ove godine koji izgledaju najbliže realnom stanju domaćih elektroničkih komunikacija.

Prema podacima HAKOM-a za 2. tromjesečje ove godine (Q2 2025) zabilježeno je 1.094.615 korisnika usluga u fiksnim elektroničkim komunikacijskim mrežama i 4.954.392 korisnika usluga u mobilnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. To ukazuju da se gotovo svi građani koriste elektroničkim komunikacijskim uslugama.

Telemach pokazuje najbolju kombinaciju visoke srednje i visoke vršne brzine u dolaznom smjeru (95% percentil), što ukazuje na ujednačenost kvalitete mreže. HT ima vrlo visoke vršne vrijednosti, ali su primjetne znatno niže srednje vrijednosti. A1 ima najstabilniji rast, ali i dalje zaostaje po vršnim brzinama.

Prema rezultatima HT ima najbolju i najstabilniju mrežu u pogledu odlaznih brzina na 4G tehnologij, bez većih oscilacija između promatranih razdoblja. A1 i Telemach bilježe konzistentan rast, što sugerira ulaganja u optimizaciju mrežnog kapaciteta i modernizaciju infrastrukture. Unatoč napretku, postoji značajna razlika između HT-a i preostala dva operatora – razlika u vršnim brzinama iznosi gotovo dvostruko.

Iz slika je vidljivo kako sva tri operatora pokazuju blagi rast performansi, bez velikih skokova – što sugerira zrelu fazu implementacije 5G mreža u Hrvatskoj. HT iako ostvaruje prednost u vršnim brzinama u dolaznom smjeru (95 %), primjetna je znatno niža srednja vrijednost. Telemach ima najbolju prosječnu brzinu u oba promatrana razdoblja, što upućuje na bolju ujednačenost kvalitete usluge po lokacijama.

Iz priloženih slika vidljivo kako sva tri operatora pokazuju približno jednaku vršnu vrijednost brzina u odlaznom smjeru. HT iako ostvaruje prednost u vršnim brzinama, ima znatno nižu srednju vrijednost. Dok A1 ostvaruje kontinuirani rast vrijednosti, Telemach iskazuje određeno variranje rezultata kako u vršnim tako i u srednjim vrijednostima.

Usporedbom dobivenih mjerenja brzina na 4G i 5G tehnologiji primjećujemo za više od dvostruko veće brzine na 5G tehnologiji i u dolaznom i u odlaznom smjeru, što opravdava dodatna ulaganje u 5G tehnologiju.

Telemach je iskazao najbolje vrijednosti kašnjenja za 4G i 5G tehnologije.