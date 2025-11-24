Kvaliteta elektroničkih komunikacija za prvo polugodište 2025.

Niz je mjerenja kvalitete elektroničkih usluga u svijetu. Rezultati tih mjerenja nerijetko se poprilično razlikuju. Zbirno gledajući sva mjerenja hrvatski operateri imaju rezultate u svjetskom vrhu

Mreža ponedjeljak, 24. studenog 2025. u 06:15

Ovdje donosimo rezultate Hakoma za prvu polovicu ove godine koji izgledaju najbliže realnom stanju domaćih elektroničkih komunikacija.

Prema podacima HAKOM-a za 2. tromjesečje ove godine (Q2 2025) zabilježeno je 1.094.615 korisnika usluga u fiksnim elektroničkim komunikacijskim mrežama i 4.954.392  korisnika usluga u mobilnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. To ukazuju da se gotovo svi građani koriste elektroničkim komunikacijskim uslugama.

Telemach  pokazuje  najbolju  kombinaciju  visoke  srednje  i visoke vršne brzine  u  dolaznom  smjeru  (95%  percentil), što ukazuje na ujednačenost kvalitete mreže. HT ima vrlo visoke vršne vrijednosti, ali su primjetne  znatno niže srednje vrijednosti. A1 ima najstabilniji rast, ali i dalje zaostaje po vršnim brzinama.

Prema rezultatima HT ima najbolju i najstabilniju mrežu u pogledu odlaznih brzina na 4G tehnologij, bez većih oscilacija između promatranih  razdoblja. A1  i Telemach  bilježe konzistentan rast, što sugerira ulaganja u optimizaciju mrežnog kapaciteta i modernizaciju infrastrukture.  Unatoč napretku, postoji značajna razlika između HT-a i preostala dva operatora – razlika u vršnim brzinama iznosi gotovo dvostruko.

Iz slika je vidljivo kako sva tri operatora pokazuju blagi rast performansi, bez velikih skokova  – što sugerira zrelu fazu implementacije 5G mreža u Hrvatskoj. HT iako ostvaruje prednost u vršnim brzinama u dolaznom  smjeru (95 %), primjetna je znatno  niža srednja vrijednost. Telemach ima najbolju prosječnu brzinu u oba  promatrana razdoblja, što upućuje na bolju ujednačenost kvalitete usluge po lokacijama.

Iz priloženih slika vidljivo kako sva  tri  operatora  pokazuju  približno jednaku vršnu vrijednost brzina u odlaznom smjeru. HT iako ostvaruje prednost u vršnim brzinama, ima znatno nižu srednju vrijednost. Dok A1  ostvaruje kontinuirani rast vrijednosti, Telemach iskazuje određeno variranje rezultata kako u vršnim tako i u srednjim vrijednostima.

Usporedbom dobivenih mjerenja brzina na 4G i 5G tehnologiji primjećujemo za više od dvostruko veće brzine na 5G tehnologiji i u dolaznom i u odlaznom smjeru, što opravdava dodatna ulaganje u 5G tehnologiju. 

Telemach je iskazao najbolje vrijednosti kašnjenja za 4G i 5G tehnologije.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi