Kako Starlink mijenja pravila igre u in-flight Wi-Fi povezivosti

U svijetu, gdje je stalna povezanost postala norma, frustracija zbog lošeg ili nepostojećeg interneta u zraku sve je izraženija

Kvaliteta Wi-Fi povezivosti tijekom leta (In-Flight Connectivity, IFC) prestala je biti puka pogodnost i postala je ključan faktor za putnike pri odabiru zrakoplovnih kompanija. Za IT profesionalce i sve koji su navikli na visoke standarde povezivosti, ovo je područje od iznimne važnosti. Najnovija istraživanja tvrtke Ookla otkrivaju značajne promjene u tom sektoru, s posebnim naglaskom na dominaciju Starlinka.

Vodeće zrakoplovne kompanije po dosljednosti Wi-Fi signala (druga polovica 2025.) ookla

Starlinkova dominacija i "LEO-podjela"

Analiza globalnih brzina in-flight Wi-Fi-ja pokazuje jasan jaz u performansama između zrakoplovnih kompanija koje su usvojile satelite u niskoj Zemljinoj orbiti (low Earth orbit, LEO) i onih koje to nisu. Ova „LEO-podjela“ stvara izrazitu konkurentsku prednost za one koji su implementirali LEO tehnologiju, prvenstveno Starlink. Zrakoplovne tvrtke poput airBaltica (98,3%), WestJeta (95,8%) i Hawaiian Airlinesa (95,3%) postižu preko 90% konzistentnosti brzine, gotovo isključivo zahvaljujući Starlinku .

Zapanjujuće je da je najgori dan Starlinka bolji u usporedbi s najboljim danom konkurencije. Podaci pokazuju da su čak i najsporiji Starlinkovi korisnici imali brži internet od prosječnog korisnika na bilo kojoj drugoj satelitskoj mreži. U samo dvije godine, Starlink je zauzeo gotovo 48% udjela komercijalnog Speedtesta u uzorku, što je jasan pokazatelj njegove brze ekspanzije i superiornosti .

Složenost in-flight Wi-Fi-ja

Odgovor na pitanje koja zrakoplovna kompanija nudi najbrži Wi-Fi u letu nije jednostavan. Performanse in-flight Wi-Fi-ja su složena zagonetka koja uključuje tri ključna elementa :

•Satelitski prijenos podataka: LEO sateliti, poput onih koje koristi Starlink, nalaze se znatno bliže Zemlji (oko 50 puta više od visine krstarenja zrakoplova) u usporedbi s geostacionarnim (GEO) satelitima (preko 3.000 puta više). Ta fizička blizina rezultira manjom latencijom i većim brzinama.

•Hardver Wi-Fi usmjerivača: Baš kao i mobilni internet, Wi-Fi tehnologija ima svoje generacije (Wi-Fi 4, 5, 6, 7). Novije generacije nude značajno bolje performanse. Zrakoplovne kompanije moraju osigurati da njihov hardver u kabini prati satelitske mogućnosti kako bi se izbjegla uska grla.

•Sam zrakoplov: Performanse su vezane za određeni zrakoplov, a ne za zrakoplovnu tvrtku, jer se hardver (davatelji satelitskih usluga i generacije Wi-Fi usmjerivača) razlikuje među i unutar zrakoplovnih tvrtki .

Ključne metrike

Ookla je analizirala preko 50 zrakoplovnih kompanija, fokusirajući se na dosljednost Wi-Fi usluge. Prag za dosljednost postavljen je na brzinu preuzimanja od 25 Mbp/s i brzinu prijenosa od 3 Mb/s (25/3 Mb/s), što se smatra praktičnim zahtjevom za digitalnu produktivnost i zabavu. Brzine iznad 25 Mb/s podržavaju streaming HD videa bez prekida, brzo učitavanje web stranica i pouzdano rukovanje većim privicima e-pošte, dok 3 Mb/s prijenosa pomaže u održavanju responzivnih veza s radnim aplikacijama u cloudu.

Gotovo sve zrakoplovne kompanije s konzistentnošću iznad 50% imale su nešto zajedničko – Starlink. Tri vodeće zrakoplovne kompanije – airBaltic, WestJet i Hawaiian Airlines – imale su isključivo Starlink kao pružatelja IFC usluge. S druge strane, nijedna zrakoplovna kompanija ispod 50% nije imala Starlink kao pružatelja IFC usluge.

Kada je riječ o srednjim brzinama preuzimanja, Starlink se ponovno ističe. Od preko 50 ocijenjenih aviokompanija, osam koje su premašile srednju brzinu preuzimanja od 100 Mb/s i polovica onih koje su postigle brzinu veću od 300 Mb/s u drugoj polovici 2025. bile su dostupne putem Starlinka. Nijedan drugi IFC pružatelj usluga nije se približio troznamenkastim brzinama.

Uloga Wi-Fi generacija

Generacija Wi-Fi usmjerivača igra značajnu ulogu u ukupnim performansama. Iako je Wi-Fi 5 još uvijek dominantan (81% uzoraka), Wi-Fi 6 (11%) nudi značajno bolje brzine i manju latenciju. Prelazak s Wi-Fi 5 na Wi-Fi 6 povećao je srednju brzinu Starlinka za otprilike 24% (sa 140,35 Mbps na 173,86 Mbps). Zrakoplovne tvrtke s većinom Wi-Fi 4 opreme bilježe znatno nižu ukupnu konzistentnost (prosječno 15,0%) u usporedbi s onima koje koriste Wi-Fi 6 (prosječno 39,1%) .

Konkurencija Starlinku dolazi, s Amazon Leom (ranije Project Kuiper) koji najavljuje gigabitne brzine za zrakoplove od 2027./2028. . Proizvođači zrakoplova poput Boeinga i Airbusa također modularno konfiguriraju nove zrakoplove za različite IFC pružatelje usluga, što će dodatno ubrzati širenje kvalitetnijeg Wi-Fi-ja .

Wi-Fi kao pokretač lojalnosti putnika

Wi-Fi tijekom leta je od luksuza postao obaveza, a zadovoljstvo putnika tom uslugom sada je na razini s pićem i hranom tijekom leta. Zrakoplovne tvrtke prepoznaju da je kvalitetna in-flight povezivost snažna poluga lojalnosti i ključni alat za digitalni angažman. Putnik koji se prijavi na Wi-Fi zrakoplovne tvrtke postaje vrijedna publika, ali loše iskustvo može brzo narušiti tu lojalnost

Revolucija u in-flight Wi-Fi povezivosti je u punom zamahu, predvođena Starlinkovom LEO tehnologijom. Iako je put do univerzalno brzog i dosljednog interneta u zraku složen, s obzirom na kombinaciju satelita, usmjerivača i samih zrakoplova, trend je jasan: brza i pouzdana povezivost postaje standard. Za IT profesionalce, to otvara nova pitanja o mrežnoj arhitekturi, sigurnosti i upravljanju podacima u dinamičnom okruženju zračnog prometa. Budućnost in-flight povezivosti izgleda svijetlo, s kontinuiranim inovacijama koje obećavaju još bolje korisničko iskustvo.