Kada 5G Standalone dolazi u Hrvatsku?

Opensignalova analiza otkriva neujednačene performanse 5G SA mreža diljem svijeta, s naglaskom na važnost konzistentne kvalitete usluge i izazove u komercijalizaciji

Mreža četvrtak, 7. svibnja 2026. u 11:10

U svijetu telekomunikacija, 5G Standalone (SA) predstavlja sljedeći korak u evoluciji mobilnih mreža, obećavajući nižu latenciju, veću brzinu i poboljšanu pouzdanost. Međutim, nedavna analiza tvrtke Opensignal baca svjetlo na to kako se ta obećanja ostvaruju u praksi, ističući da je konzistentnost ključni faktor, često važniji od same vršne brzine. Iako 5G SA donosi značajna tehnička poboljšanja, njegova komercijalna primjena i monetizacija još uvijek su u ranoj fazi i pokazuju neujednačene rezultate.

Opensignalova metrika Konzistentne kvalitete (CQ) mjeri udio testova koji zadovoljavaju pragove performansi potrebne za zahtjevne mobilne aplikacije, poput streaminga HD videa, videopoziva i igara za više igrača. Ova metrika odražava koliko često mreža pruža iskustvo koje je "dovoljno dobro" za stvarnu upotrebu, a ne samo maksimalne brzine u idealnim uvjetima. Analiza pokazuje da 5G SA u većini slučajeva pruža jednaku ili veću Konzistentnu kvalitetu u usporedbi s 5G Non-Standalone (NSA), ali s varijacijama ovisno o tržištu.

dostupnost 5G SA signala u zemljama u kojima je uvedena tehnologija
Četiri vrste tržišta

Opensignal je identificirao četiri skupine tržišta na temelju utjecaja 5G SA na Konzistentnu kvalitetu:

•Tržišta sa snažnim porastom: Tajland (+10 postotnih bodova), Ujedinjeni Arapski Emirati (+10pp), Indija (+8pp), Sjedinjene Američke Države (+7pp) i Japan (+6pp). Na ovim tržištima, 5G SA značajno povećava udio vremena u kojem korisnici ostvaruju performanse na razini aplikacije. Primjerice, u Indiji, CQ raste na 82% na SA u odnosu na 74% na NSA.

•Povećani dobici: Španjolska (+5pp, dosegnuvši 90%), Singapur (+4pp, dosegnuvši 90%) i Australija (+1pp, dosegnuvši 91%). Ova tržišta su već imala visoku CQ na NSA i bilježe umjerena poboljšanja s 5G SA, što ukazuje na zrelost 5G implementacije.

•Stabilan utjecaj: Malezija (0pp), Brazil (0pp) i Kanada (0pp). Na ovim tržištima, implementacija 5G SA još nije dovela do mjerljivih poboljšanja u konzistentnosti, često zbog toga što je skaliranje SA još uvijek u tijeku.

•Negativan utjecaj: Njemačka (-2pp) i Južna Koreja (-2pp). Zanimljivo je da su oba tržišta imala relativno visoke osnovne vrijednosti 5G NSA (Južna Koreja na 95%, Njemačka na 90%), što sugerira da je u nekim slučajevima prelazak na SA donio blagi pad, iako su početne performanse bile iznimno visoke.

utjecaj na latenciju nakon uvođenja 5G SA
Rana monetizacija

Iako analiza performansi pokazuje da 5G SA može pružiti mjerljiva poboljšanja, ključno komercijalno pitanje je kako se ti tehnički dobici pretvaraju u prihod. Zasad je monetizacija i dalje koncentrirana u specifičnim slučajevima upotrebe, a ne široko raspoređena među potrošačkim bazama:

1.Fiksni bežični pristup (FWA): Ovo je trenutno najjasniji i najskalabilniji slučaj upotrebe 5G SA. Operateri koriste SA kapacitet i segmentaciju za ubrzanje rasta pretplatnika, pokretanje premium razina performansi i preokretanje pada fiksnog širokopojasnog pristupa. FWA omogućuje pretvaranje mrežnog kapaciteta u prihod uz relativno nisku komercijalnu složenost.

2.Segregacija mreže (Network Slicing): Iako je još u ranoj fazi, mrežni slicing omogućuje operaterima particioniranje infrastrukture kako bi osigurali zajamčenu kvalitetu usluge (QoS) za određene aplikacije. Primjeri poput optimizacije igara Singtel-a ili usluga "T-Priority" T-Mobilea pokazuju da se milisekunde mogu monetizirati, no slicing je i dalje nišna primjena u odnosu na ukupnu bazu pretplatnika.

3.Poduzeća i javna sigurnost: Implementacije 5G SA u poduzećima, posebno u javnoj sigurnosti i zdravstvu, pokazuju operativni potencijal. Ovi slučajevi upotrebe su strateški značajni, ali ostaju užeg opsega u usporedbi s potrošačkim tržištima.

utjecaj uvođenja 5G SA na konzistenciju kvalitete signala mreže
Budućnost 5G Standalonea

5G Standalone više nije eksperimentalan. Ekosustav sazrijeva, pokrivenost se širi, a na nekoliko tržišta mjerljivi su dobici u latenciji i konzistentnosti. Međutim, poboljšanja su neravnomjerna. Na zrelim NSA tržištima, SA često funkcionira kao strukturna modernizacija, a ne kao neposredna promjena za potrošače. Monetizacija napreduje, ali ostaje koncentrirana na FWA.

Podaci sugeriraju da je arhitektonska implementacija samo prva faza. Sljedeća faza 5G diferencijacije ovisit će o optimizaciji, automatizaciji i sposobnosti prevođenja mjerljivih poboljšanja performansi u trajne komercijalne modele. Tu na scenu stupa 5G-Advanced (3GPP - Izdanje 18), dizajniran za poboljšanje učinkovitosti, stabilnosti performansi i preciznosti usluge – sve preduvjete za skalabilnu monetizaciju. Istodobno, rane rasprave o 6G ubrzavaju se u tijelima za standardizaciju i planovima dobavljača. Komercijalni kredibilitet sljedeće generacije uvelike će ovisiti o tome koliko učinkovito operateri danas izvlače vrijednost iz 5G Standalone. Mreže koje još nisu prevele arhitektonske promjene u mjerljive dobitke u performansama i prihodima mogle bi se suočiti s većom kontrolom u sljedećem investicijskom ciklusu.

