Iran želi preuzeti kontrolu nad internetskim kabelima u Hormuškom tjesnacu

Iran poduzima korake za preuzimanje potpune kontrole nad svih sedam podmorskih internetskih kabela koji prolaze kroz strateški važan Hormuški tjesnac. Takav potez, koji uključuje prijedloge za uvođenje cestarina i isključivo domaće upravljanje, mogao bi imati značajne implikacije na globalni protok podataka i internetsku komunikaciju između Europe, Zaljeva i Azije.

Prema izvješćima iranske novinske agencije FARS, Teheran predlaže model upravljanja u kojem bi prolaz podmorskih kabela bio uvjetovan dozvolom i plaćanjem cestarine. Nadalje, strane tvrtke koje posluju u tom području morale bi se pridržavati iranskih zakona. Ključni aspekt prijedloga je i zahtjev da se upravljanje, popravak i održavanje kabela isključivo povjeri iranskim tvrtkama. Cilj je, kako navodi FARS, da Hormuški tjesnac postane „jedna od iranskih digitalnih poluga moći“.

postojeći i planirani podvodni kabeli u Hormuškom tjesnacu

Hormuški tjesnac već je poznat kao usko grlo za globalne pošiljke nafte, no njegova važnost jednako je velika i za digitalni svijet. Kroz njega prolazi nekoliko optičkih kabela koji povezuju zemlje od Indije i jugoistočne Azije s Europom, preko zaljevskih država i Egipta. Ti podmorski kabeli nose oko 99% svjetskog internetskog prometa i ključni su za funkcioniranje usluga u cloudu i online komunikacije.

Prethodno je Iranska revolucionarna garda (IRGC) upozorila da bi mogla ciljati podmorsku kabelsku infrastrukturu koju koriste zaljevske države za internet, bankarstvo i usluge u cloudu.

Ukoliko Iran uspije u svojim namjerama, što je malo vjerojatno, ali tko zna..., strani operateri mogli bi biti prisiljeni ishoditi iranske dozvole, plaćati tranzitne naknade i djelovati u skladu s iranskim zakonima. To bi moglo dovesti do značajnih promjena u načinu na koji se upravlja globalnim internetskim prometom u toj regiji i potencijalno utjecati na stabilnost i dostupnost internetskih usluga na širokom području.