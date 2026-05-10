Iran želi preuzeti kontrolu nad internetskim kabelima u Hormuškom tjesnacu
Teheran planira uvesti tzv. cestarine i isključivo domaće upravljanje za vitalnu globalnu internetsku infrastrukturu
Iran poduzima korake za preuzimanje potpune kontrole nad svih sedam podmorskih internetskih kabela koji prolaze kroz strateški važan Hormuški tjesnac. Takav potez, koji uključuje prijedloge za uvođenje cestarina i isključivo domaće upravljanje, mogao bi imati značajne implikacije na globalni protok podataka i internetsku komunikaciju između Europe, Zaljeva i Azije.
Prema izvješćima iranske novinske agencije FARS, Teheran predlaže model upravljanja u kojem bi prolaz podmorskih kabela bio uvjetovan dozvolom i plaćanjem cestarine. Nadalje, strane tvrtke koje posluju u tom području morale bi se pridržavati iranskih zakona. Ključni aspekt prijedloga je i zahtjev da se upravljanje, popravak i održavanje kabela isključivo povjeri iranskim tvrtkama. Cilj je, kako navodi FARS, da Hormuški tjesnac postane „jedna od iranskih digitalnih poluga moći“.
Hormuški tjesnac već je poznat kao usko grlo za globalne pošiljke nafte, no njegova važnost jednako je velika i za digitalni svijet. Kroz njega prolazi nekoliko optičkih kabela koji povezuju zemlje od Indije i jugoistočne Azije s Europom, preko zaljevskih država i Egipta. Ti podmorski kabeli nose oko 99% svjetskog internetskog prometa i ključni su za funkcioniranje usluga u cloudu i online komunikacije.
Prethodno je Iranska revolucionarna garda (IRGC) upozorila da bi mogla ciljati podmorsku kabelsku infrastrukturu koju koriste zaljevske države za internet, bankarstvo i usluge u cloudu.
Ukoliko Iran uspije u svojim namjerama, što je malo vjerojatno, ali tko zna..., strani operateri mogli bi biti prisiljeni ishoditi iranske dozvole, plaćati tranzitne naknade i djelovati u skladu s iranskim zakonima. To bi moglo dovesti do značajnih promjena u načinu na koji se upravlja globalnim internetskim prometom u toj regiji i potencijalno utjecati na stabilnost i dostupnost internetskih usluga na širokom području.