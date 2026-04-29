IoT eksplozija tek dolazi: mobilni promet skače na 218,6 EB do 2035.

Ako ste mislili da je današnji podatkovni promet velik, tek dolazi pravi val

Prema analizi tvrtke Omdia, mobilni IoT promet narast će na čak 218,6 eksabajta do 2035. godine, potaknut sve većom potrebom za obradom podataka u stvarnom vremenu i njihovom komercijalnom iskoristivošću.

Najveći dio tog kolača neće dolaziti iz “klasičnih” IoT scenarija, nego iz – automobila. Moderni infotainment sustavi, streaming sadržaja i sve češća OTA ažuriranja pretvaraju vozila u ozbiljne generatore podatkovnog prometa. U brojkama to izgleda ovako: s današnjih 30,7 EB promet u automobilskom sektoru skočit će na 135,4 EB do 2035. godine. Razlog je jasan – nova vozila sve više nalikuju na kotačima pokretne digitalne platforme, a pritom se sve snažnije oslanjaju na 5G povezivost.

No automobili nisu jedini faktor. Logistika i transport brzo hvataju priključak i nameću se kao sljedeći veliki generatori prometa, dok će svi ostali IoT sektori zajedno ostati ispod 29 posto ukupnog udjela nakon 2025. godine. Drugim riječima, mobilnost i dalje diktira tempo razvoja IoT-a.

„Dok promet mobilnog IoT-a i dalje nose scenariji koji zahtijevaju mobilnost, poput automobila i logistike, pojavljuju se novi generatori rasta. Daljinski vid omogućuje ugradnju kamera u sve – od dostavnih robota do industrijskih strojeva – dok agentska umjetna inteligencija dodatno povećava količinu generiranih podataka. To zajedno stvara potpuno novu razinu potražnje za obradom na rubu mreže i ubrzava prelazak na 5G“, upozorava Andrew Brown iz Omdije.

Geografski gledano, najveći generator prometa već sada je Azija i Oceanija, koje drže više od polovice globalnog IoT podatkovnog prometa. Razlog nije samo veličina tržišta, nego i činjenica da ta regija tradicionalno prva usvaja nove tehnologije, uz masovnu implementaciju videonadzora i povezanih uređaja.

Poruka je prilično jasna: IoT više nije “tihi” segment mreže koji šalje sitne pakete podataka. Pretvara se u jednog od glavnih potrošača kapaciteta, a infrastruktura koja to neće moći pratiti – jednostavno će ispasti iz igre.