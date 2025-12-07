Huawei i Ericsson osiguravaju skoro dvije trećine tržišta RAN-a

Analitička tvrtka Dell'Oro Group navodi da se globalna prodaja RAN-a nastavila stabilizirati u trećem tromjesečju ove godine (Q3 2025) nakon dvije godine strmog pada

Mreža nedjelja, 7. prosinca 2025. u 06:00

Potpredsjednik Dell'Oroa Stefan Pongratz očekuje samo stabilan rast tržišta RAN-a za 2025. godinu.

Koncentracija globalnog tržišta porasla na 96% među pet najvećih dobavljača. Pet najvećih dobavljača su Huawei, Ericsson, Nokiju, ZTE i Samsung. Dva najveća dobavljača Huawei i Ericsson posebno učvršćuju svoj tržišni udio. 

„Njihov zajednički udio čini gotovo dvije trećine RAN tržišta“, rekao je Pongratz. Udio prihoda Huaweija i Ericssona od RAN-a diljem svijeta poboljšao u tri tromjesečja ove godine.

Huawei, koji izvještava dvogodišnje, a ne tromjesečno, zabilježio je pad dobiti cijele tvrtke od 32% u prvoj polovici 2025. na 5,17 milijardi dolara. Ericsson je u istom šestomjesečnom razdoblju ostvario neto dobit od otprilike 924 milijuna dolara. Međutim, u trećem tromjesečju neto dobit Ericssona skočila je na nešto više od 1,1 milijardu dolara, utrostručivši se u odnosu na prethodnu godinu. 

Dell'Oro navodi da se udio prihoda Huaweija i Nokije u RAN-u izvan Sjeverne Amerike poboljšao u tri tromjesečja ove godine u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. U trećem tromjesečju rast u EMEA regiji bio je gotovo dovoljan da nadoknadi pad prihoda u Sjevernoj Americi i azijsko-pacifičkoj regiji.

Očekuje se da se prodaja RAN-a neće značajno povećati prije početka uvođenja 6G radija krajem 2028. ili 2029. godine, a komercijalno lansiranje 2030. godine. 5G-Advanced neće zahtijevati velika ažuriranja RAN-a jer koristi ažuriranje softvera.

Prema podacima analitičke tvrtke Omdia globalno tržište RAN-a (hardver i softver bez usluga) u Q3 2025 naraslo je na skoro 8 milijardi dolara.

Huawei, Ericsson i Nokia vode globalno, dok Ericsson prednjači na ljestvici bez Kine, a slijede Huawei, Nokia, Samsung i ZTE.

Omdia je također istaknula tri najveća dobavljača prema prihodima od RAN-a u svakom glavnom području. U Sjevernoj Americi, vodeći dobavljači u trećem kvartalu bili su Ericsson, Nokia i Samsung. Za Aziju i Oceaniju, vodeći dobavljači bili su Huawei, ZTE i Nokia. U Europi, vodeća tri bila su Ericsson, Nokia i Huawei. Za Bliski istok i Afriku, vodeći dobavljači bili su Huawei, Ericsson i Nokia, a u Latinskoj Americi i Karibima, vodeće pozicije pripale su Huaweiju, Ericssonu i Nokiji.



