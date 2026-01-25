Hakom: Upravljanje radio frekvencijskim spektrom 2026.-2029.

Na javnom savjetovanju zaprimljeni su komentari različitih dionika tržišta, a nakon analize komentara izmijenjen je inicijalni tekst Strateškog plana. Kao što je i najavljeno na javnom savjetovanju, izrađena je i sažeta verzija Strateškog plana, koji je usmjeren na planirane aktivnosti HAKOM-a u predstojećem razdoblju.



Strateški plan prvi put donosi sveobuhvatan pregled regulatornog okvira i strateških smjernica za učinkovito i održivo upravljanje radio frekvencijskim spektrom u kontekstu tehnološkog razvoja i međunarodnih kretanja. HAKOM svoje buduće strateške aktivnosti definira na dobrobit hrvatskog tržišta, na korist hrvatskom gospodarstvu i krajnjim korisnicima, odnosno građanstvu.



Obrađene su pojedine radio komunikacijske službe (npr. radiodifuzija, pokretna, pomorska, zrakoplovna služba, radioamateri) te teme koje su trenutno aktualne poput 6G tehnologije, dijeljenja spektra, uporaba gornjih 6 GHz, satelitskih komunikacija (D2D), primjene bespilotnih letjelica te regulatornih pitanja vezanih uz elektromagnetskih polja i radijsku opremu.

Dodijeljeni RF spektar za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže s nacionalnim pokrivanjem hakom