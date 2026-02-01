Hakom: Stabilne navike i postupni tehnološki pomaci korisnika interneta

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je redovito godišnje istraživanje o navikama korištenja i zadovoljstvu korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga u 2025.

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika u dobi 18-65 godina, koji u svom kućanstvu imaju fiksni Internet i/ili mobilni Internet za kućanstvo, a za HAKOM ga je tijekom studenoga 2025. provela agencija 4 Market Research d.o.o. Istraživanje je provedeno online anketom CAWI (Computer-asisstedWeb Interviews).

Izvješće pokazuje da se osnovne korisničke navike u posljednje tri godine nisu bitno promijenile. Istodobno su vidljive postupne promjene u tehnologijama pristupa internetu, strukturi korištenih usluga i razini zadovoljstva korisnika.

Promjena navika

Anketirani korisnici i dalje najčešće koriste govorne usluge u pokretnoj mreži te pristup internetu putem pokretnih i nepokretnih mreža, pri čemu oko 80 posto ispitanika koristi navedene usluge.

U odnosu na 2023. godinu, zabilježeno je smanjenje korištenja IPTV usluge (s 44 posto u 2023. na 35 posto u 2025. godini), dok je korištenje mobilnog interneta za kućanstvo (Homebox, pokućni internet i slične tehnologije) u porastu te je u tri godine naraslo s 34 posto na 40 posto. Istodobno je potvrđen trend manjeg korištenja fiksne govorne usluge, koje je u promatranom razdoblju smanjeno s 56 na 48 posto.

Većina ispitanika, njih 77 posto, ostvaruje uslugu pristupa internetu u sklopu paketa usluga, a čak 91 posto ispitanika smatra da raspolaže svim uslugama koje su im potrebne, što predstavlja relevantan pokazatelj na strani potražnje.

Više optike

Istraživanje potvrđuje kontinuirani rast korištenja svjetlovodne infrastrukture, dok ADSL/VDSL i kabelske tehnologije bilježe pad, što je u skladu s dostavljenim podacima s tržišta te posljedica razvoja infrastrukture i veće dostupnosti svjetlovodnih priključaka.

Brzine interneta

Nastavlja se trend smanjenja udjela korisnika s brzinama interneta manjima od 30 Mbit/s, no istraživanje istodobno pokazuje da 37 posto korisnika ne zna kojom se brzinom interneta koristi, pri čemu se taj udio ne smanjuje kroz godine. Među korisnicima s brzinom manjom od 100 Mbit/s, njih 39 posto navodi kako nema potrebu za većom brzinom, dok je za gotovo 70 posto tih korisnika trenutačna brzina dostatna za korištenje zahtjevnijih multimedijskih usluga, iako je taj udio manji nego prethodne godine. Poznavanje i korištenje HAKOMetra i HAKOMetarPlus aplikacija ostvarilo je manji rast u odnosu na prethodna razdoblja. Zabilježen je i blagi porast udjela korisnika spremnih platiti više za veće brzine pristupa internetu u odnosu na prethodne godine.

(Ne)zadovoljstvo korisnika

U slučaju povećanja cijene usluge od 10 posto, 27 posto korisnika navodi da bi sigurno ili vjerojatno promijenilo operatora, što je znatno manje nego u 2024. godini.

Istraživanje potvrđuje da je niža cijena konkurencije i dalje najčešći razlog promjene operatora, no sniženje cijene mora biti veće od 10 posto kako bi potaknulo većinu korisnika na promjenu.

Razina zadovoljstva uslugom fiksnog interneta iznosi oko 70 posto, uz vidljiv pozitivan trend, dok se zadovoljstvo mobilnim internetom za kućanstvo kreće oko 65 posto, također uz postupno poboljšanje.

Većina korisnika imala je barem jedno iskustvo kontaktiranja korisničke službe, pri čemu su korisnici u većoj mjeri zadovoljni kvalitetom odgovora nego brzinom javljanja. Oko 70 posto ispitanika navodi da je zadovoljno ili uglavnom zadovoljno kvalitetom odgovora korisničke službe, uz pozitivan trend u posljednje tri godine.

Navike korištenja interneta

U odnosu na prethodnu godinu zabilježen je manji udio ispitanika koji navode korištenje društvenih mreža, video i audio streaminga te digitalnih publikacija, dok su chat aplikacije i video pozivi i dalje najčešći oblici komunikacije.

Tradicionalne govorne pozive svakodnevno koristi oko 28 posto ispitanika, a SMS poruke svakodnevno koristi oko 20 posto njih, uglavnom u svrhu sigurnosne autentifikacije. Među aplikacijama za razmjenu poruka i poziva i dalje dominiraju WhatsApp, Viber i Facebook Messenger.

Sigurnost

Negativna iskustva na internetu, uključujući kibernetičke napade ili uznemiravanje, prijavilo je oko 15, odnosno 16 posto ispitanika u 2025. godini. U odnosu na prethodnu godinu veći udio ispitanika naveo je iskustvo negativnih incidenata, a korisnici su ih najčešće prijavljivali policiji ili platformama na kojima su se incidenti dogodili.