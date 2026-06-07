Globalni prihodi od telekomunikacijske povezivosti porasli su za 4 % u 2025.

Najnovije izvješće o tržištu tvrtke Omdia otkriva da je globalno tržište povezivosti doseglo 333 milijarde američkih dolara u četvrtom tromjesečju prošle godine (Q4 2025)

To predstavlja rast od 5 % u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi za cijelu 2025. godinu iznosili su ukupno 1,3 bilijuna dolara, što je povećanje od 4 % na godišnjoj razini. Rezultati naglašavaju kontinuirane izazove za telekomunikacijsku industriju, koja i dalje ovisi o sporo rastućem osnovnom poslovanju, dok istodobno nastoji razviti nove izvore prihoda.

5G nastavlja snažan rast, dosegnuvši globalno 3 milijarde priključaka, uz povećanje od 34 % u odnosu na prethodnu godinu. Iako još uvijek zaostaje za 4G tehnologijom, koja ima 8,3 milijarde priključaka, usvajanje 5G-a ubrzano napreduje. Azija ostaje najveće tržište, s udjelom od 69 % globalnih 5G priključaka.

Fiksni širokopojasni priključci dosegnuli su 1,6 milijardi u 2025. godini, pri čemu FTTx pristup i dalje dominira kao vodeća tehnologija, s više od 1,169 milijardi priključaka i godišnjim rastom od 7 %. U četvrtom tromjesečju 2025. Indija je pretekla Sjedinjene Američke Države i postala vodeće tržište 5G FWA usluga u svijetu, s 14,5 milijuna priključaka u usporedbi s 13,9 milijuna u SAD-u.

Globalnom ljestvicom telekomunikacijskih operatera prema prihodima od povezivosti i dalje dominiraju operateri iz SAD-a i Kine, koji zajedno zauzimaju osam od deset vodećih pozicija, dok preostala dva operatera dolaze iz Japana.

Globalna kapitalna ulaganja iznosila su ukupno 303 milijarde dolara u 2025. godini. Iako to predstavlja pad od 2 % u odnosu na godinu ranije, riječ je o poboljšanju u odnosu na pad od 3,5 % zabilježen 2024. godine.

„Općenito, rezultati za 2025. godinu pokazuju da je osnovna djelatnost telekomunikacijske industrije i dalje vrlo relevantna, ali se suočava s ozbiljnim izazovima, uključujući spor rast, dok sektor još nije ostvario značajne povrate na ulaganja u nove tehnologije“, izjavio je Ari Lopes, voditelj odjela za tržišta pružatelja usluga u tvrtki Omdia.