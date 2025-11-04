Eutelsatov OneWeb obavio je probni poziv putem 5G-Advanced NTN mreže

Europska svemirska agencija (ESA), MediaTek, Eutelsat, Airbus, Sharp, ITRI i Rohde & Schwarz demonstrirali su, kako su naveli, prvu u svijetu 5G-Advanced Non-Terrestrial Network (NR-NTN)

Veza je bila kompatibilna s 3GPP Release 19, a korišten je Eutelsatov satelit OneWeb u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO). To označava ključnu prekretnicu u integraciji satelitskih i zemaljskih 5G mreža.

Ispitivanje, provedeno u ESA-inom Europskom centru za svemirska istraživanja i tehnologiju (ESTEC) u Nizozemskoj, uspješno je uspostavilo i predalo 50 MHz Ku-band 5G-Advanced NR-NTN vezu koristeći OneWeb satelite koje je izgradio Airbus. Test je potvrdio mogućnost uvjetne primopredaje (CHO), ključnu značajku Rel-19, i potpunu interoperabilnost između satelitske veze, MediaTekovog NR-NTN čipseta i ITRI-jevog NR-NTN gNB-a.

ESA je navela da rezultat predstavlja prvu demonstraciju uživo konfiguracije Rel-19 NR-NTN sukladne sa standardom 3GPP, čime se otvara put interoperabilnosti satelita i kopnenih sustava unutar zajedničkog ekosustava. Suradnja je usklađena s ESA-inim programom Space for 5G/6G & Sustainable Connectivity, čiji je cilj spajanje zemaljske i nezemaljske infrastrukture kako bi se osigurala sveprisutna pokrivenost i poboljšala otpornost mreže.

Uvjetna primopredaja omogućuje korisničkom uređaju primanje unaprijednih naredbi za primopredaju s mreže i njihovo izvršavanje samo kada su ispunjeni određeni radio uvjeti. Takav pristup smanjuje latenciju i prekid usluge u usporedbi s tradicionalnim metodama tvrde primopredaje – što je ključna prednost za LEO satelitske konstelacije, gdje brzo pokretne zrake zahtijevaju česte i precizne prijelaze između ćelija. Demonstracija CHO preko OneWebove LEO mreže potvrđuje da 5G-Advanced NR-NTN standardi mogu podržati besprijekornu mobilnost i performanse s niskom latencijom usporedive sa zemaljskim 5G mrežama.

Voditelj odjela za sustave, strateške programske linije i tehnologiju u ESA-inoj upravi za povezivost i sigurne komunikacije David Phillips rekao je da uspjeh naglašava važnost suradnje industrije u jačanju europskog sektora satelitskih komunikacija, te dodao:. „Partnerstvom s Airbus Defence and Space, Eutelsatom i drugima, taj inovativni korak u integraciji zemaljskih i nezemaljskih mreža dokazuje zašto je suradnja ključan sastojak u poticanju konkurentnosti i rasta“.

U pokusnom ispitivanju korištena je OneWebova Ku-pojasna servisna veza i Ka-pojasna arhitektura napojne veze, koja radi s transparentnim transponderima i "zemaljskim snopovima" za podršku dinamičke pokrivenosti. Korisnički terminal s ravnim zaslonom koji je razvio Sharp uspostavio je satelitsku vezu s 5G jezgrenom mrežom na zemlji putem pristupne antene u ESTEC-u.

ESTEC esa

Veze u stvarnom svijetu

Voditelj odjela za bežične sustave i ASIC inženjering u MediaTeku Mingxi Fan rekao je da test pokazuje napredak prema komercijalizaciji širokopojasne NR-NTN povezivosti temeljene na 3GPP-u. „Uspostavljanjem stvarnih veza s Eutelsat LEO satelitima u orbiti, zajedno s našim partnerima u ekosustavu, još smo jedan korak bliže donošenju sljedeće generacije NR-NTN satelitske povezivosti temeljene na 3GPP-u u komercijalne svrhe“, rekao je Fan.

Voditelj istraživanja i razvoja i projekata u telekomunikacijama u Eutelsatu Daniele Finocchiaro rekao je da je tvrtka prvi satelitski operater koji je testirao NTN širokopojasni pristup internetu preko Ku-pojasnih LEO satelita. „Suradnja s važnim partnerima ključni je element pri radu na novoj tehnologiji, a posebno cijenimo podršku ESA-e“, rekao je Finocchiaro dodajući da će rad pomoći u oblikovanju budućnosti širokopojasne povezivosti.

Airbus, koji je izgradio satelite OneWeb, istaknuo je potvrdu mogućnosti primopredaje provedenu ispitivanjem kao veliki napredak u evoluciji NR-NTN-a. „Uspješna demonstracija mogućnosti primopredaje Advanced New Radio NTN-a označava veliki korak prema omogućavanju besprijekorne, globalne širokopojasne povezivosti za 5G uređaje“, rekla je voditeljica telekomunikacijskih i navigacijskih sustava u Airbusu Elodie Viau.

Sharpov predsjednik i izvršni direktor Masahiro Okitsu pohvalio je ulogu novo razvijenih korisničkih terminala tvrtke dodavši: „Ovo postignuće označava značajan korak prema praktičnoj implementaciji nezemaljskih mreža“.

Ispitivanje se također oslanjalo na ITRI-jevu NR-NTN gNB tehnologiju i Rohde & Schwarzove sustave za testiranje i mjerenje. Potpredsjednik ITRI-ja, dr. Pang-An Ting rekao je da rad pokazuje potencijal 3GPP NTN komunikacije za besprijekornu integraciju sa zemaljskim mrežama. Potpredsjednik R&S-a za testere mobilnih radija Goce Talaganov rekao je da je testni paket tvrtke replicirao scenarije primopredaje Ku-pojasa u laboratoriju, omogućujući optimizaciju performansi za MediaTekove i Sharpove uređaje.

ESA je izjavila da demonstracija potvrđuje ulogu njezine inicijative Svemir za 5G/6G i održivu povezanost unutar programa ARTES. Usvajanjem 3GPP Rel-19 standarda u satelitskim i zemaljskim ekosustavima, očekuje se da će buduće implementacije osigurati univerzalnu, standardiziranu povezivost za pametne telefone, IoT i automobilske aplikacije.