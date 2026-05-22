EU treba pola bilijuna eura za konkurentan 5G, no novca nedostaje

Europske digitalne mogućnosti i dalje zaostaju za vodećim standardima u svijetu

Mreža petak, 22. svibnja 2026. u 05:05

Dok je samostalni 5G, s većim brzinama, nižom latencijom te inovativnim uslugama i značajkama koje proizlaze iz segmentacije mreže, već dostupan za 80 % stanovništva u Kini i gotovo 50 % u Indiji, u Europi doseže samo 2 % građana.

Izvješće pod nazivom „Potrebe za mobilnim ulaganjima u Europi”, koje je provela tvrtka GSMA Intelligence, pokazalo je da je za uspostavljanje vrhunske povezivosti na kontinentu potrebno 475 milijardi eura, dok je operaterima dostupno samo oko 270 milijardi eura, što ostavlja investicijski jaz od približno 205 milijardi eura.

Zaostajanje

Velik dio toga posljedica je povoljnijih uvjeta ulaganja na neeuropskim tržištima. Kapitalni izdaci po priključku u Europi iznose samo 35 eura, u usporedbi sa 70 eura kod globalnih lidera u povezivosti, što znači da Europska unija i dalje ne može držati korak s konkurencijom.

Iako se korištenje mobilnog interneta od 2018. godine povećavalo u prosjeku za 27 % godišnje, prihodi operatora u istom su razdoblju padali prosječno 3 % godišnje, što dodatno ograničava raspoloživi investicijski kapital.

Financijski teret pritom snosi sama industrija – 85 % ulaganja u mrežnu infrastrukturu dolazi od operatera.

Tržišna penetracija 3G, 4G i 5G od pokretanja
Nedostaje 205 milijardi eura

Nova analiza predstavlja pravodobno ažuriranje istraživanja Europska komisija iz 2023. godine o procijenjenom trošku ostvarivanja ciljeva digitalnog desetljeća. Tada je procijenjeno da je do 2030. potrebno oko 174 milijarde eura digitalnih ulaganja, a taj bi se iznos mogao povećati na više od 200 milijardi eura.

Međutim, operateri su od 2021. godine već uložili 141 milijardu eura, a Europa još uvijek nije ostvarila te ciljeve te dodatno zaostaje za globalnim 5G liderima. Izvješće pokazuje da će se od ukupno 475 milijardi eura potrebnih ulaganja do 2035. godine realizirati samo 57 %.

Nedostajat će 205 milijardi eura, odnosno 43 %, što je gotovo polovica sredstava potrebnih za osiguravanje 5G pokrivenosti na glavnim europskim prometnim pravcima – cestama, željeznicama i vodenim putovima. Dodatnih 35 milijardi eura potrebno je za proširenje 5G pokrivenosti na cjelokupno europsko stanovništvo, dok će 38 milijardi eura biti usmjereno na povećanje otpornosti mreže, a 28 milijardi eura na usluge i inovacije temeljene na umjetnoj inteligenciji.

