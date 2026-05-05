Broj IoT veza porastao je za 13 % u 2025., što je najsporiji rast od 2020.

Broj mobilnih IoT veza dosegnuo je 4,7 milijardi u 2025. godini, što predstavlja rast od 13,3 % u odnosu na 2024. godinu

Gorden Knezović utorak, 5. svibnja 2026. u 15:43

To je drugi najsporiji međugodišnji rast (YoY) otkako IoT Analytics prati tržište povezivosti mobilnog IoT-a (od 2010. godine). Najsporiji rast zabilježen je 2020., kada je iznosio 11 %.

Usporavanje rasta posljedica je činjenice da je Kina — koja je ranije bila glavni pokretač rasta mobilnog IoT-a — u 2025. godini usporila.

Ukupno 4,7 milijardi mobilnih IoT veza čini približno 22 % od ukupno 21,1 milijarde IoT veza u 2025. godini. Gledajući unaprijed, očekuje se da će broj mobilnih IoT veza dosegnuti 5,4 milijarde u 2026. godini te nastaviti rasti po složenoj godišnjoj stopi (CAGR) od 14,3 % do 2030., kada bi mogao dosegnuti 9,2 milijarde.

Vodeće tehnologije

Na temelju ažuriranih podataka o isporukama modula i čipseta za mobilne IoT uređaje u 2025., tri vodeće tehnologije povezivosti prema udjelu u ukupnim isporukama bile su: NB-IoT (33,5 %), LTE Cat 1 bis (21,4 %) i 4G (18,6 %).

Dok NB-IoT prednjači po obujmu, slika se značajno mijenja kada se promatraju prihodi (tržišna vrijednost), gdje dominiraju tehnologije veće propusnosti: 5G, 4G i LTE Cat 1 bis.

Operateri mobilnih mreža (MNO) diljem svijeta ostvarili su 20,8 milijardi dolara prihoda od 4,7 milijardi mobilnih IoT veza u 2025. godini. Pet najvećih MNO-ova po prihodu ostvarilo je više od 60 % globalnih prihoda od mobilne IoT povezivosti: China Mobile (17 %), AT&T (12 %), Verizon (11 %), China Unicom (11 %) i Vodafone (9 %).

Pet najvećih dobavljača modula za mobilne IoT uređaje prema udjelu u prihodu u 2025. bili su: Quectel (34 %), Fibocom (14 %), China Mobile (10 %), Meig Smart (7 %) i Telit Cinterion (5 %).

Pet najvećih dobavljača čipova za mobilne IoT uređaje prema udjelu u prihodu u 2025. bili su: Qualcomm (73 %), UNISOC (10 %), ASR Microelectronics (6 %), HiSilicon (5 %) i MediaTek (3 %).

Dva smjera razvoja

NB-IoT i LTE Cat 1 bis vjerojatno će i dalje poticati rast broja veza i isporuka modula, osobito u cjenovno osjetljivim primjenama poput mjerenja i praćenja. S druge strane, 5G, 5G RedCap i budući 5G eRedCap vjerojatno će oblikovati prihodovni segment premium tehnologija, kako poduzeća sve više usvajaju mobilne IoT uređaje s većom propusnošću, nižom latencijom i većim računalnim mogućnostima.

Očekuje se da sljedeći val rasta neće dolaziti isključivo iz povezivosti. Sve više mobilnih IoT krajnjih točaka zahtijevat će lokalnu obradu podataka, višu razinu sigurnosti i AI inferenciju na razini uređaja kako bi se smanjila ovisnost o oblaku i poboljšala odzivnost. To upućuje na novi ciklus nadogradnje hardvera u modulima, čipsetovima i povezanim uređajima te pomiče vrijednost prema dobavljačima koji mogu objediniti mobilnu povezivost, rubno računalstvo, energetsku učinkovitost te podršku za certifikaciju i regulatornu usklađenost.

