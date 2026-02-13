AST SpaceMobile uspješno lansirao BlueBirda 6, najveću antenu u LEO

AST SpaceMobile, Inc., tvrtka koja gradi prvu i jedinu svemirsku mobilnu širokopojasnu mrežu dostupnu izravno putem pametnih telefona, objavila je uspješno lansiranje svog satelita BlueBird 6

Još 2024. godine, AST je lansirao pet satelita BlueBird prve generacije, od kojih se svaki prostire na gotovo 65 četvornih metara. Međutim, BirdBirdovi druge generacije su oko tri puta veći, s još većom antenom koja obećava deset puta veće propusno područje svakog satelita.

BlueBird 6 ima najveću antenu za komercijalne komunikacije ikad postavljenu u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO). Satelit, površine otprilike 225 četvornih metara, projektiran je za podršku vršnim brzinama prijenosa podataka do 120 Mb/s, s planovima da isporuči do deset puta veći kapacitet propusnosti od serije BlueBird 1-5. Otvor blende omogućuje pune 4G i 5G mobilne širokopojasne usluge, uključujući glas, podatke i video, za standardne, nemodificirane pametne telefone svugdje. Tvrtka je na putu da lansira 45-60 satelita do kraja 2026. godine, a lansiranja su planirana u prosjeku svakih jedan ili dva mjeseca.

Performanse satelita BlueBird 6 potaknute su nekoliko velikih otkrića u svemirskoj arhitekturi. Masivni antenski niz značajno omogućuje satelitu pouzdan prijenos i primanje signala sa standardnih ručnih uređaja. Nadalje, veliki otvor blende omogućuje vrlo precizno oblikovanje snopa, stvarajući uža i fokusiranija područja pokrivenosti. Takva preciznost minimizira smetnje, maksimizira kapacitet mreže i osigurava dosljedno, visokokvalitetno korisničko iskustvo za mobilne širokopojasne usluge, uključujući glas, podatke i video.

render

AST SpaceMobile ima ugovore s više od 50 mobilnih operatera diljem svijeta s gotovo 3 milijarde pretplatnika zajedno te strateška partnerstva s AT&T-om, Verizonom, Vodafoneom, Rakutenom, Googleom, American Towerom, Bellom i stc Groupom.