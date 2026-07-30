Amazon traži odobrenje za D2D satelitsku mrežu s više od 5.000 LEO satelita

Amazon LEO podnio je zahtjev američkoj Saveznoj komisiji za komunikacije (FCC) za odobrenje uspostave satelitskog sustava Direct-to-Device (D2D)

Konstelacija bi se sastojala od 5.105 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO). Ako regulator odobri projekt, implementacija sustava Amazon LEO Direct-to-Device trebala bi započeti 2028. godine.

Sustav je osmišljen za izravno povezivanje kompatibilnih pametnih telefona i drugih mobilnih uređaja sa satelitima, čime bi se omogućile glasovne usluge, razmjena poruka, prijenos podataka i hitne komunikacije na područjima izvan dosega zemaljskih mobilnih mreža.

Ovaj potez slijedi nakon sporazuma o preuzimanju Globalstara, objavljenog u travnju, kojim će Amazon preuzeti njegove satelitske operacije, infrastrukturu i globalno dodijeljene licence za spektar mobilnih satelitskih usluga (MSS).

Umjesto zamjene postojeće mobilne infrastrukture, Amazon D2D sustav pozicionira kao komplementarnu uslugu mobilnim operatorima, namijenjenu pokrivanju područja na kojima zemaljske mreže nisu dostupne ili imaju ograničenu pokrivenost.

Očekuje se da će mreža podržavati brojne primjene, uključujući odgovor na prirodne katastrofe, udaljene industrijske operacije, upravljanje voznim parkovima, praćenje lanaca opskrbe, implementaciju Interneta stvari (IoT) te komunikaciju u hitnim situacijama kada zemaljska infrastruktura nije dostupna.

Predložena konstelacija bit će raspoređena u pet orbitalnih slojeva, na različitim visinama i pod različitim nagibima orbita, kako bi se osigurala globalna pokrivenost.

Tri orbitalna sloja bit će usmjerena na područja srednjih geografskih širina, gdje živi najveći dio svjetskog stanovništva, dok će preostala dva proširiti pokrivenost prema visokim geografskim širinama i polarnim područjima.

„Za razliku od konvencionalnih satelita koji samo prosljeđuju signale prema Zemlji (u industriji poznatih kao bent-pipe sateliti), Amazonovi D2D sateliti obrađivat će signale u orbiti prije njihova prijenosa kako bi poboljšali performanse. Također će biti opremljeni optičkim međusatelitskim vezama – laserskim vezama između satelita u orbiti – koje će omogućiti inteligentno usmjeravanje prometa kroz konstelaciju“, objavio je Amazon.