Amazon Leo predstavio gigabitnu antenu za komercijalno zrakoplovstvo

Amazon Leo priprema širokopojasni internet širokom rasponu korisnika, koristeći satelite u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO) kako bi omogućio velike brzine i nisku latenciju na kopnu, moru i nebu

Taj ambiciozni projekt, preimenovan u Amazon Leo u studenom 2025. godine, signalizira prelazak iz faze istraživanja i razvoja prema komercijalnim operacijama. Cilj je pružiti brzu i pouzdanu internetsku vezu kupcima diljem svijeta, uključujući kućanstva, škole, bolnice, tvrtke i hitne službe, te poboljšati povezivost za zrakoplove, brodove i druga vozila izvan dosega tradicionalnih mreža.

Među ključnim uređajima za satelitski internet je i Amazon Leo Aviation Antenna, koja će omogućiti putnicima i posadi komercijalnih zrakoplova širokopojasni internet. Ta antena je dizajnirana za različite slučajeve upotrebe u zrakoplovstvu, od komercijalnih zrakoplova širokog trupa do regionalnih mlažnjaka. Njena full-duplex tehnologija faznog niza omogućuje istovremene brzine preuzimanja do 1 gigabita u sekundi (Gb/s) i prijenosa od 400 megabita u sekundi (Mb/s) dok su korisnici u zrakoplovu. Takve brzine su usporedive s onima dostupnima na zemlji, što putnicima omogućuje streaming, pregledavanje interneta i obavljanje poslovnih aktivnosti s visokom pouzdanošću.

Za razliku od tradicionalnih geostacionarnih satelita koji kruže na visini od približno 36.000 km, sateliti Amazon Leo operiraju na mnogo nižim visinama, između 590 i 630 km iznad Zemlje. Niža orbita rezultira značajno manjom latencijom i pouzdanijom uslugom za putnike.