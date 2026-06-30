A1 Hrvatska u Zagrebu završava gašenje 3G mreže u cijeloj Hrvatskoj

Gašenje 3G mreže, započeto u veljači 2025. godine, omogućit će korisnicima prelazak na tehnološki naprednije i energetski učinkovitije 4G i 5G mreže koje osiguravaju veće brzine prijenosa podataka, bolju kvalitetu i veću stabilnost usluge.

Korisnici koji imaju uređaje s mogućnošću pristupa 2G i 3G mrežama i nakon gašenja 3G mreže moći će koristiti usluge putem 2G mreže, koja omogućuje neometano korištenje govornih i SMS usluga te podatkovni promet u skladu s mogućnostima 2G tehnologije. Korisnici postpaid tarifa također će nastaviti neometano koristiti podatkovni promet, pod uvjetom da imaju uključenu VoLTE opciju, zbog čega iz A1 preporučuju da provjere postavke svojih uređaja.

„Završetkom gašenja 3G mreže u Zagrebu privodimo kraju važan tehnološki iskorak na razini cijele Hrvatske. Oslobađanjem frekvencijskog spektra i njegovim usmjeravanjem prema naprednijim 4G i 5G tehnologijama korisnicima omogućujemo bolju kvalitetu usluge, veće brzine i stabilnije korisničko iskustvo. Istodobno nastavljamo modernizirati mrežu na održiviji i energetski učinkovitiji način, u skladu s našim ciljem da do 2030. godine postignemo nultu neto emisiju“, izjavio je Vladimir Skender iz A1 Hrvatske.

Vladimir Skender

Korisnici koji koriste uređaje s podrškom isključivo za 3G mrežu, a na vrijeme ne nabave uređaj koji podržava 4G ili 5G mrežu, nakon gašenja 3G mreže više neće moći koristiti uslugu pristupa internetu. Govorne i SMS usluge bit će dostupne samo korisnicima čiji uređaji podržavaju 2G mrežu.