Europski regulator za elektroničke komunikacije kao ni nacionalna regulatorna tijela za telekomunikacije 31 europske zemlje nikada nisu objavili informacije o zastupljenosti kineske telekomunikacije opreme (Huawei i ZTE) u 102 mobilne telekomunikacijske mreže. Analitička tvrtka Stand Consult zbog toga je analizirala je prisutnost opreme kineskih i drugih proizvođača u europskim 4G mobilnim mrežama.

Velika većina kineskog RAN-a

Ključni nalazi analize pokazuju kako je u 3 europske zemlje korišten isključivo kineski 4G RAN (Random Access Network), u 15 od 31 analizirane europske zemlje kineski 4G RAN čini preko 50% opreme. 12 od 42 grupe operatera koristi samo kinesku RAN opremu, a neki od najvećih operatera u Europi kupovali su većinu svoje opreme od kineskih dobavljača.

S 5G opremom je drugačije jer većina od 102 europska mobilna operatera u 31 zemlji koji opslužuju 673 milijuna mobilnih korisnika podliježu novom EU ograničenju za kinesku opremu za 5G. Pri tome je važno znati da je implementiranja sadašnjih 5G nesamostalnih mreža (non stand alone NSA) na 4G jezgri koja je većinom kineska. Tek je nekoliko operatera u ranoj fazi implementacije 5G core jezgre, odnosno samostalnog 5G-a (stand alone SA). Naime, postoji konsenzus u zemljama članicama Europske unije (EU) da oprema koju isporučuju dobavljači koji su u vlasništvu i povezani s kineskom vladom i vojskom nije sigurna za jezgru mreže.

RAN oprema koju je analizirao Stand Consult u Europi nabavljena je u 12-godišnjem razdoblju od 2008. do 2020. godine. Većina RAN-a isporučena je i instalirana u razdoblju 2009. do 2016. godine kada su operateri nadogradili svoje 2G i 3G na 4G mreže.

S obzirom da će postojeća RAN oprema u Europi biti korištena još niz godina važno je znati da se dio njene nadogradnje može nabaviti isključivo od originalnog proizvođača. Prema analizi Stand Consulta između 70 i 80 posto te nadogradnje može se nabaviti od drugih, nekineskih proizvođača.

Koliko se opreme i dalje nabavlja iz Kine?

U zadnje 3 godine u Europi su mobilni operateri kupili RAN opremu za 8,75 milijardi američkih dolara (oko 2,9 milijardi dolara) godišnje. 14% te opreme kupljeno je od Huaweia i ZTE-a. Konzervativna procjena sugerira da će zamjena Huawei i ZTE opreme kupljene od 2016. godine (koja se vjerojatno može nadograditi na 5G) koštati 3,5 milijardi dolara. Taj se iznos može usporediti s ukupnom kupnjom europske radio pristupne mreže (RAN) za 14 mjeseci, što je mali broj i za Europu i za svijet.

Koliko košta zamjena kineske opreme?

Na kraju 2017. godine 85% stanovništva u Europi (465 milijuna ljudi) bilo je pretplaćeno na mobilne usluge. Stvarni trošak za zamjenu kineske opreme iznosi 3,5 milijarde dolara za opremu koja se ne može nadograditi. Cijena je jednaka jednokratnom trošku od 7 dolara (ili 6,5 eura) po mobilnom pretplatniku.

Povezivost ili sigurnost

Stand Consult navodi kako su se europski operateri sve više pod pritiskom EU regulacije (ciljeva povezivanja, roamniga, neutralnosti mreže…) priklanjali nabavci jeftinije opreme iz Kine, odnosno prebacivali s europskih dobavljača Ericsson i Nokia na kineske Huawei i ZTE. Prema nekim procjenama europskim operaterima nedostaje 150 milijardi eura investiranja u mrežu kako bi se dostigao EU cilj povezivosti do 2025, godine.

S masovnijim nabavkom telekomunikacijske opreme iz Kine te smišljenim državnim potporama Pekinga kao i povoljnim financiranjima kineskih banaka proizvođačima kao što su Huawei i ZTE te su kompanije unaprijedile svoje prihode i uspjele unaprijediti svoju kvalitetu

