Početkom listopada 2019. tri glavna kineska mobilna operatera već su registrirala skoro 9 milijuna 5G korisnika prije službenog pokretanja nove 5G mreže. China Mobile objavio je kako je prije pokretanja nove mreže dostigao 5,32 milijuna pretplatnika, China Telecom 1,76 milijuna, a China Unicom 1,75 milijuna pretplatnika. Sva tri kineska telekoma do kraja 2019. godine su novu mrežu pokrenuli u po 50 gradova postavljanjem preko 50 000 5G baznih stanica.U Kini, najveći mobilni operater po broju pretplatnika, China Mobile objavio je da je do kraja siječnja 2019. godine potpisao 6,8 milijuna pretplatničkih ugovora za 5G pakete u koje je uključio i pakete za Internet stvari (Internet of Things IoT) po novoj tehnologiji.

China Mobile planira dostići 70 milijuna pretplatnika 5G-a u 2020. godini, kao i prodaju 100 milijuna 5G mobitela u Kini ove godine.

Najveći kineski telekom operater najavio je kako će u ovoj godini pokrenuti usluge 5G mreže u svim gradovima iznad razine prefekture, odnosno preko 340 gradova, za što će uložiti 2,6 milijardi eura.

Tri južnokorejska operatora pokrenula su usluge 5G u travnju 2019. godine.

Južnokorejski telekom operater KT otkrio je u izjavi o zaradi da je kompanija završila 2019. godinu s ukupno 1,42 milijuna pretplatnika 5G.

Telco je objavio kako je njegov prihod u 2019. godini iznosio 2,35 milijardi eura od čega je 1,59 milijardi eura (68% prihoda) od 5G mreže. SK Telecom je objavio da je 2019. godinu završio s 2,08 milijuna pretplatnika 5G. Najveći operater u Južnoj Koreji prema broju pretplatnika očekuje da će do kraja 2020. godine dosegnuti između 6 i 7 milijuna pretplatnika 5G. LG U + izvijestio je da je prošlu godinu dostigao 1,16 milijuna pretplatnika 5G.

Softbank, treći po veličini mobilni operater u Japanu po broju pretplatnika, objavio je da će njegove usluge 5G biti dostupne u prefekturama Tokio, Osaka, Chiba, Aichi, Hiroshima, Ishikawa i Fukuoka od 31. ožujka.

Kupci koji sada imaju 4G pretplate pomoću SoftBanka moći će mjesečno pristupiti usluzi 5G za 1.000 jena (8 eura) ili besplatno dvije godine ako se prijave do kraja kolovoza.

Operator ima za cilj instalirati preko 10.000 baznih stanica 5G do kraja ožujka 2023. godine i očekuje da će 90% japanskog stanovništva imati pristup 5G do kraja 2021. godine. Ministarstvo unutarnjih poslova i komunikacija planira započeti dopuštati određene frekvencije 4G da ovog ljeta pretvoriti u 5G, što bi omogućilo davateljima da koriste postojeće bazne stanice za uspostavu 5G mreža.

Operater Greenfielda Rakuten Mobile najavio je kako planira dostići 3 milijuna korisnika 5G mreže u prvoj godini njenog aktiviranja od 8. travnja.

Dva najveća japanska telekom operatera, NTT DoCoMo i KDDI, još nisu objavili početak djelovanja svojih 5G mreža, no očekuje se kako će ih aktivirati slijedećih mjeseci.

