Među analitičarima telekomunikacijske industrije opće je mišljenje da uvođenje 5G samostalne (stand alone SA) jezgre ide sporije nego što se prvobitno očekivalo, navodi STL Partners. Zasigurno je slučaj da neki od vodećih svjetskih operatera i inovatora u telekomunikacijskom cloudu odvajaju svoje vrijeme za implementacije 5G jezgre.

Kašnjenja

Za američki AT&T se, na primjer očekivalo uvođenje 5G SA sredinom 2021. godine no telekom još nema službeni datum njegovog uvođenja. Deutsche Telekom: pokrenuo je SA jezgru u Njemačkoj na probnoj osnovi u rujnu 2022. godine, nakon što je prethodno priznao da SA traje dulje nego što se prvobitno očekivalo. U Europi, jedini drugi operater koji napreduje prema komercijalnoj implementaciji je Magenta Telekom u Austriji. U 2021. godini tvrtka je navela različite čimbenike kašnjenja, kao što je 5G SA koji nije dovoljno tehnički zreo da ispuni očekivanja korisnika (u pogledu brzine i latencije) i nedostatak potrošačkih uređaja koji podržavaju 5G SA.

Očekivalo se da će Rakuten Mobile pokrenuti SA jezgru razvijenu u suradnji s NEC-om 2021. godine ali to se još nije dogodilo niti se zna kada bi se to moglo dogoditi.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Za korejski SK Telecom očekivalo da će lansirati SA jezgru koju je osigurao Samsung još 2020. godine. Međutim, u studenom 2021. godine najavljeno je da će SK Telecom implementirati Ericssonovu konvergentnu nesamostalnu (NSA) / SA jezgru ali od najave do sada nije bilo ništa.

Telefónica je provela opsežna testiranja i pilote 5G SA za podršku različitim slučajevima upotrebe, ali nema javno objavljen raspored za komercijalno pokretanje tehnologije.

Verizon je najavljivao pokrenuti svoju SA jezgru krajem 2021. godine, no najavu je odgodio za ovu godinu, pa onda za iduću 2023. godinu.

Vodafone: pokrenuo je SA samo u Njemačkoj, no ne i na jednom drugom tržištu. Čak se i u Njemačkoj nacionalna SA pokrivenost ne očekuje se do 2025. godine. Očekuje se kako bi Vadafone SA jezgru trebao pokrenuti uskoro i u Portugalu. Komercijalni pilot imaju u tri britanska grada, pokrenut u lipnju 2021. godine, no, još uvijek nije rezultirao potpunom komercijalnom implementacijom.

Pripreme, najave i uvođenja

No, nekoliko drugih operatera postiglo je značajan napredak u implementaciji 5G SA jezgri. DISH:je, na primjer, u svibnju 2ove godine. pokrenuo je svoju mrežu temeljenu na SA jezgri i otvorenom RAN-u u SAD-u, koja u potpunosti radi preko AWS clouda. Početna pokrivenost stanovništva mrežom trebala je biti 20%. To bi trebalo porasti na 70% do lipnja 2023. godine. Za Orange se očekuje kako će pokrenuti 5G SA u šest europskih zemalja iduće godine.

Saudi Telecom Company (STC): pokrenula je SA usluge na dva tržišta, Kuvajtu (svibanj 2021.) i Bahreinu (svibanj 2022.). Priprema se lansiranje u Saudijskoj Arabiji.

Telekom Austria Group (A1): planira uvođenje SA jezgri na četiri tržišta u srednjoj Europi (Bugarska, Hrvatska, Srbija i Slovenija). U lipnju 2022. godine A1 je u partnerstvu s Amdocsom proveo PoC end-to-end rezanje mreže s omogućenom SA jezgrom.

Podijeli: