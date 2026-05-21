„Zombi“ sateliti kruže oko Zemlje — među njima i jedan lansiran 1964.

Dok se planiraju goleme satelitske konstelacije za različite namjene, iznad nas još uvijek kruži i nekolicina vrlo starih satelita, lansiranih prije više od pola stoljeća

Među njima je i Transit 5B-5, satelit američke mornarice lansiran 1964. godine, koji je i danas u orbiti i još uvijek emitira signal koji prate radioamateri diljem svijeta. Riječ je o jednom od najstarijih satelita za koji postoje zabilježeni aktivni signali.

Prema dostupnim kataloškim podacima, satelit je lansiran 13. prosinca 1964. raketom Thor-Ablestar s poligona Air Force Western Test Range u Kaliforniji. Bio je dio sustava Transit, jednoga od prvih operativnih satelitskih navigacijskih sustava, prethodnika kasnijeg GPS-a

Transit 5B-5 imao je masu od približno 54 do 70 kilograma, ovisno o izvoru, a nalazio se u polarnoj orbiti. Njegova misija bila je pomoći u navigaciji, ponajprije za potrebe američke vojske i podmornica.

Posebnu pozornost privlači činjenica da se sa satelitom i sada povezuje signal oko 136,65 MHz, koji radioamateri mogu pratiti SDR-opremom. Ipak, oko nekih tehničkih pojedinosti — uključujući točan identitet emitera i narav izvora napajanja — i dalje postoje rasprave u specijaliziranim zajednicama.

Kanadski radioamater Scott Tilley poznat je po ponovnom otkrivanju izgubljenih ili “zombi” satelita. Godine 2018. locirao je NASA-in satelit IMAGE, a 2020. i stari vojni satelit LES-5, lansiran 1967. godine.