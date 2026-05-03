Zašto razvoj autonomne vožnje preskače s razine 2 na razinu 4?

Prema Globalnoj prognozi ADAS-a i autonomnih vozila za 2025., globalno usvajanje naprednih sustava pomoći vozaču (ADAS) i tehnologija autonomne vožnje porast će s 66 % u 2025. na 94 % do 2035. godine

Taj rast prvenstveno će pokretati sustavi razine 2 i 2+, za koje se očekuje da će činiti gotovo 65 % ukupne penetracije do 2035.

Iako industrija već neko vrijeme dovodi u pitanje održivost vozila razine 3, ključno pitanje bilo je koliki će taj segment zapravo biti. Sve je izglednije da će ostati ograničen, ponajviše zbog brzog rasta razine 2+. Segment razine 3 suočava se s „provjerom realnosti” jer nekoliko vodećih proizvođača automobila usporava ili odustaje od svojih planova.

Razvoj razine 3 sve je više regionalno uvjetovan. Proizvođači i dalje traže prilike u Kini i Sjevernoj Americi, gdje su tvrtke poput Forda, General Motorsa, BYD-a, NIO-a, Xpenga i Li Auta najavile implementaciju tih sustava. Na tim tržištima primjene na autocestama i brži regulatorni napredak čine razinu 3 praktičnijom.

Razina 3 je znatno skuplja

Razlika između razine 2+ i razine 3 nije samo tehnološka, već i u načinu korištenja. Sustavi razine 2+ zahtijevaju stalni nadzor vozača, ali su primjenjivi gotovo svakodnevno – na autocestama i u gradskim uvjetima – što ih čini praktičnima i skalabilnima. Budući da vozač ostaje sigurnosna rezerva, ne zahtijevaju potpunu redundanciju sustava, što smanjuje složenost i troškove.

S druge strane, razina 3 omogućuje vožnju bez stalnog nadzora, ali samo u ograničenim uvjetima, poput određenih dionica autocesta ili sporog prometa. Iako tehnološki naprednija, koristi se rjeđe, jer vozač i dalje mora preuzeti kontrolu izvan definiranog operativnog područja. Uz to, razina 3 zahtijeva potpunu redundanciju – dodatne senzore, paralelno računalstvo te sigurnosne sustave kočenja i upravljanja – što značajno povećava cijenu.

Razina 4 ide korak dalje i u potpunosti uklanja potrebu za vozačem unutar definiranog operativnog područja. Takvi sustavi moraju biti potpuno autonomni, s maksimalnom redundancijom i znatno većom računalnom složenošću, što ih čini najnaprednijima, ali i najtežima za široku primjenu.

Odustajanja i usporavanje

BMW je uveo razinu 3 u Seriji 7 (2024.) putem sustava Personal Pilot L3, dok je Mercedes-Benz ponudio Drive Pilot u modelima S-klase i EQS. Međutim, ti sustavi rade samo u strogo ograničenim uvjetima.

Zbog regulatornih ograničenja (poput UN R157 u Europi), proizvođači su morali postupno definirati operativna područja (ODD), uz ograničenja brzine (oko 60 km/h pri lansiranju) i vrlo sužen geografski opseg. Uz cijenu od oko 6.000 eura i ograničenu upotrebljivost, dugoročni plan bio je postupno proširenje funkcionalnosti. No upravo su ta ograničenja dovela do smanjenja ambicija vezanih uz razinu 3.

Stellantis je također pauzirao svoje planove za razinu 3, što dodatno potvrđuje da industrija preispituje njezinu praktičnost.

U konačnici, riječ je o vrijednosti: sustavi razine 3 su skupi, a većina vozača ih koristi rijetko. Nasuprot tome, razina 2+ pokriva širi spektar situacija i pruža veću stvarnu korist u svakodnevnoj vožnji.

To utječe i na poslovne modele. Dok premium brendovi poput Mercedes-Benza i BMW-a nude razinu 3 kao skupu opciju, industrija se sve više okreće pretplatnim modelima, što je vidljivo kod General Motorsa, Forda i Tesle.

Primjena na autocestama

Dok se dio industrije povlači, General Motors i Ford nastavljaju ulagati u razinu 3, ali s fokusiranijim pristupom.

Obje tvrtke ciljaju na primjene na autocestama, gdje su uvjeti predvidljiviji, a sustavi se mogu koristiti češće. Ford planira uvesti razinu 3 i u pristupačnije segmente kroz svoju UEV platformu.

U tom kontekstu pretplatni modeli postaju održiviji. Sustavi poput Super Cruisea i BlueCruisea već bilježe solidno prihvaćanje i stvaraju ponavljajuće prihode. General Motors navodi da oko 30 % korisnika obnavlja pretplatu nakon probnog razdoblja, dok Ford bilježi značajan rast korištenja hands-free vožnje.

Kineski pristup

Kina prednjači u primjeni sustava razine 2+. Funkcije poput adaptivnog tempomata, održavanja vozila u traci i automatiziranog parkiranja postale su standard u srednjem i višem segmentu. Proizvođači poput BYD-a i Xpenga brzo su ih integrirali u svoje modele.

Istodobno, Kina aktivno razvija razinu 3 kao prijelaz prema razini 4. Regulatori ubrzavaju taj proces izdavanjem dozvola za testiranje i uvođenje takvih sustava u stvarnim uvjetima, uz paralelno postavljanje strožih sigurnosnih standarda.

Koordinirani pristup – koji kombinira regulaciju, pilot-projekte i industrijsku strategiju – ključan je faktor koji Kini omogućuje brže skaliranje i smanjenje troškova. Očekuje se da će do 2035. činiti gotovo 60 % globalnog tržišta razine 3.

Prijelaz na razinu 4

Dok razina 3 ostaje ograničena specifičnim slučajevima uporabe, razvoj razine 4 ubrzava. Glavna primjena zasad su robotaksi flote, gdje visoki troškovi imaju ekonomskog smisla zbog visoke iskorištenosti vozila.

S padom troškova, razina 4 postupno bi se mogla proširiti i na privatna vozila, osobito u premium segmentu. Jedan od mogućih modela je uključivanje privatnih vozila u robotaksi mreže, čime ona postaju izvor prihoda kada se ne koriste.

Primjeri iz industrije to potvrđuju: Mercedes-Benz se, nakon usporavanja razvoja razine 3, usmjerava na arhitekture spremne za razine 2+ i 4, dok BMW s platformom Neue Klasse naglašava razinu 2+ uz istodobno povlačenje iz razine 3.

Dugoročno, razina 4 ne znači samo autonomnu vožnju, već i promjenu načina na koji se vozila koriste, posjeduju i vrednuju.