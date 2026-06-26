Vodeći svjetski inovacijski klasteri

Revolucionarne tehnologije najčešće nastaju u geografskim središtima u kojima istraživači, startupi, investitori i etablirane tvrtke usko surađuju

Prema podacima Globalnog inovacijskog indeksa Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) za 2025. godinu, vodeći globalni inovacijski klasteri rangirani su na temelju broja znanstvenih publikacija, međunarodnih patentnih prijava i aktivnosti rizičnog kapitala.

Kina i SAD dominiraju ljestvicom, dok su među vodećim inovacijskim središtima zastupljeni i Japan, Južna Koreja, Europa i Indija. Klaster Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou zauzima prvo mjesto u svijetu, a slijede ga Tokio–Yokohama te koridor San Jose–San Francisco u Silicijskoj dolini.

Koncentracija inovacija

Inovacijski klasteri nastaju jer se talent, kapital i institucije međusobno nadopunjuju i potiču. Vodeća istraživačka sveučilišta privlače vrhunske znanstvenike, uspješni startupi privlače investitore, a velike tehnološke tvrtke stvaraju prilike za komercijalizaciju inovacija. S vremenom se te prednosti akumuliraju i dodatno jačaju konkurentnost pojedinih regija.

Takva dinamika pomaže objasniti zašto mali broj regija kontinuirano dominira globalnim inovacijama. Silicijska dolina svoju poziciju duguje sveučilištima svjetske klase, razvijenom tržištu rizičnog kapitala i snažnoj poduzetničkoj kulturi. Slično tome, vodeći kineski klasteri oslanjaju se na dugoročna ulaganja u istraživanje i razvoj, naprednu proizvodnju te komercijalizaciju novih tehnologija.

Koncentracija inovacija postala je jedan od ključnih čimbenika globalne gospodarske konkurentnosti. Nedavna analiza časopisa Foreign Affairs tvrdi da je tehnološko vodstvo postalo središnji stup geopolitičke moći, dok istraživanje Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) ističe da državno podržani ekosustavi istraživanja i razvoja mogu znatno ubrzati inovacijski kapacitet.

Uspon Kine

Jedan od najvažnijih trendova posljednjih godina jest snažan uspon kineskih inovacijskih klastera. Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou danas je među vodećim svjetskim inovacijskim središtima, dok se Peking i Šangaj–Suzhou također nalaze u samom vrhu globalne ljestvice. Kina ima više klastera među 100 najboljih nego bilo koje drugo gospodarstvo na svijetu.

Istodobno, SAD ostaje vodeća sila u komercijalizaciji inovacija i privlačenju rizičnog kapitala. New York, Los Angeles, Boston, Seattle i Silicijska dolina i dalje se ubrajaju među najutjecajnije inovacijske ekosustave na svijetu. Posebno u području umjetne inteligencije američki klasteri i dalje privlače nerazmjerno velik udio globalnih ulaganja i poduzetničkih aktivnosti.