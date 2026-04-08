Ubrzava se uvođenje širokopojasnih mreža za javnu sigurnost u Europi

Europa ulazi u ključnu fazu uvođenja LTE i 5G širokopojasnih mreža za javnu sigurnost, iako dugogodišnji izazovi i dalje utječu na dinamiku implementacije

Mreža srijeda, 8. travnja 2026. u 05:15

Prema novom izvješću tvrtke SNS Telecom & IT, godišnja globalna potrošnja na LTE i 5G NR infrastrukturu i uređaje za javnu sigurnost premašit će 6,3 milijarde dolara do 2028., u odnosu na oko 5 milijardi dolara u 2025. godini. Očekuje se da će tržište u tom razdoblju rasti prosječnom godišnjom stopom od oko 8 %, potaknuto novim nacionalnim projektima i širenjem postojećih namjenskih i hibridnih mreža, uključujući vladino-komercijalne modele te sigurne MVNO i MOCN implementacije.

Brojne zemlje zapadne i sjeverne Europe planiraju prijelaz s naslijeđenih TETRA i Tetrapol sustava na kritične širokopojasne mreže temeljene na 3GPP standardima između 2028. i 2031. godine. Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Finska i Švedska među državama su koje već provode potpuni prijelaz na širokopojasne komunikacije za hitne službe, što odražava širi tehnološki i regulatorni pomak nakon više od dva desetljeća oslanjanja na uskopojasne LMR sustave.

U Ujedinjenom Kraljevstvu program Emergency Services Network (ESN) napokon ulazi u značajnu fazu implementacije nakon dugotrajnih odgoda. Novi ugovori o mobilnim i korisničkim uslugama napreduju, a pokrenut je i program nabave uređaja vrijedan do 1,2 milijarde dolara. Plan je da ESN bude spreman za glasovne usluge do 2028., dok bi migracija oko 300.000 korisnika s Airwave TETRA mreže trebala biti završena do kraja desetljeća. Tijekom prijelaznog razdoblja oba sustava radit će paralelno.

Francuska je u međuvremenu pokrenula projekt Radio mreže budućnosti (RRF) s početnim proračunom od gotovo 400 milijuna dolara, namijenjen za podršku do 300.000 korisnika do 2028. godine. Sustav uključuje georedundantnu jezgru, MCX usluge te prioritetni pristup na više javnih mobilnih mreža, uz mogućnost brzog postavljanja infrastrukture s potporom satelitskog backhaula. Istodobno, pojedini francuski gradovi uvode privatne mobilne mreže za potrebe javne sigurnosti, primjerice za napredni video-nadzor na privatnoj 5G infrastrukturi.

Njemačka planira pokrenuti nabavu za prvu fazu svog programa širokopojasnih mreža javne sigurnosti 2026. godine, počevši s namjenskom 4G/5G jezgrenom mrežom. U kasnijim fazama planirano je uvođenje standardiziranih usluga ključnih za misiju. Paralelno s tim, komercijalni mobilni operateri razvijaju rješenja za podršku korisnicima javne sigurnosti, uključujući MCX usluge, mrežni slicing i interoperabilnost s postojećim sustavima.

Nordijske zemlje u tom su procesu već relativno napredne. Švedska planira zamijeniti Rakel G1 TETRA sustav novom SWEN mrežom do 2030., uz migraciju korisnika planiranu za 2028. i 2029. godinu. Finska je već pokrenula uslugu VIRVE 2 koja radi paralelno s postojećom TETRA mrežom. Norveška, Danska i Irska razvijaju hibridne modele koji kombiniraju državne platforme s komercijalnim mobilnim mrežama te privatnom i satelitskom infrastrukturom.

Izazovi implementacije

Unatoč rastućem zamahu, izvješće upozorava na složenost prijelaza na nove sustave. Mnogi europski projekti i dalje se suočavaju s izazovima upravljanja, kašnjenjima u nabavi te operativnim rizicima povezanim s migracijom ključnih glasovnih usluga.

Interoperabilnost između TETRA i širokopojasnih sustava, pokrivenost unutar zgrada te integracija mobilne i satelitske infrastrukture dodatno povećavaju troškove i produljuju rokove implementacije, čak i ondje gdje su 4G i 5G tehnologije već zrele.

Na dinamiku projekata utječu i proračunski te politički čimbenici. Programi širokopojasnih mreža za javnu sigurnost dugoročni su i međuresorni projekti, pa su često osjetljivi na promjene političkih prioriteta i fiskalne pritiske. Kašnjenja u pojedinim državama, poput Švicarske, kao i produljeni rokovi u drugim zemljama, pokazuju koliko je teško održati kontinuitet projekata kroz više političkih ciklusa.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi