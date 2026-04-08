Ubrzava se uvođenje širokopojasnih mreža za javnu sigurnost u Europi

Europa ulazi u ključnu fazu uvođenja LTE i 5G širokopojasnih mreža za javnu sigurnost, iako dugogodišnji izazovi i dalje utječu na dinamiku implementacije

Prema novom izvješću tvrtke SNS Telecom & IT, godišnja globalna potrošnja na LTE i 5G NR infrastrukturu i uređaje za javnu sigurnost premašit će 6,3 milijarde dolara do 2028., u odnosu na oko 5 milijardi dolara u 2025. godini. Očekuje se da će tržište u tom razdoblju rasti prosječnom godišnjom stopom od oko 8 %, potaknuto novim nacionalnim projektima i širenjem postojećih namjenskih i hibridnih mreža, uključujući vladino-komercijalne modele te sigurne MVNO i MOCN implementacije.

Brojne zemlje zapadne i sjeverne Europe planiraju prijelaz s naslijeđenih TETRA i Tetrapol sustava na kritične širokopojasne mreže temeljene na 3GPP standardima između 2028. i 2031. godine. Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Finska i Švedska među državama su koje već provode potpuni prijelaz na širokopojasne komunikacije za hitne službe, što odražava širi tehnološki i regulatorni pomak nakon više od dva desetljeća oslanjanja na uskopojasne LMR sustave.

U Ujedinjenom Kraljevstvu program Emergency Services Network (ESN) napokon ulazi u značajnu fazu implementacije nakon dugotrajnih odgoda. Novi ugovori o mobilnim i korisničkim uslugama napreduju, a pokrenut je i program nabave uređaja vrijedan do 1,2 milijarde dolara. Plan je da ESN bude spreman za glasovne usluge do 2028., dok bi migracija oko 300.000 korisnika s Airwave TETRA mreže trebala biti završena do kraja desetljeća. Tijekom prijelaznog razdoblja oba sustava radit će paralelno.

Francuska je u međuvremenu pokrenula projekt Radio mreže budućnosti (RRF) s početnim proračunom od gotovo 400 milijuna dolara, namijenjen za podršku do 300.000 korisnika do 2028. godine. Sustav uključuje georedundantnu jezgru, MCX usluge te prioritetni pristup na više javnih mobilnih mreža, uz mogućnost brzog postavljanja infrastrukture s potporom satelitskog backhaula. Istodobno, pojedini francuski gradovi uvode privatne mobilne mreže za potrebe javne sigurnosti, primjerice za napredni video-nadzor na privatnoj 5G infrastrukturi.

Njemačka planira pokrenuti nabavu za prvu fazu svog programa širokopojasnih mreža javne sigurnosti 2026. godine, počevši s namjenskom 4G/5G jezgrenom mrežom. U kasnijim fazama planirano je uvođenje standardiziranih usluga ključnih za misiju. Paralelno s tim, komercijalni mobilni operateri razvijaju rješenja za podršku korisnicima javne sigurnosti, uključujući MCX usluge, mrežni slicing i interoperabilnost s postojećim sustavima.

Nordijske zemlje u tom su procesu već relativno napredne. Švedska planira zamijeniti Rakel G1 TETRA sustav novom SWEN mrežom do 2030., uz migraciju korisnika planiranu za 2028. i 2029. godinu. Finska je već pokrenula uslugu VIRVE 2 koja radi paralelno s postojećom TETRA mrežom. Norveška, Danska i Irska razvijaju hibridne modele koji kombiniraju državne platforme s komercijalnim mobilnim mrežama te privatnom i satelitskom infrastrukturom.

Izazovi implementacije

Unatoč rastućem zamahu, izvješće upozorava na složenost prijelaza na nove sustave. Mnogi europski projekti i dalje se suočavaju s izazovima upravljanja, kašnjenjima u nabavi te operativnim rizicima povezanim s migracijom ključnih glasovnih usluga.

Interoperabilnost između TETRA i širokopojasnih sustava, pokrivenost unutar zgrada te integracija mobilne i satelitske infrastrukture dodatno povećavaju troškove i produljuju rokove implementacije, čak i ondje gdje su 4G i 5G tehnologije već zrele.

Na dinamiku projekata utječu i proračunski te politički čimbenici. Programi širokopojasnih mreža za javnu sigurnost dugoročni su i međuresorni projekti, pa su često osjetljivi na promjene političkih prioriteta i fiskalne pritiske. Kašnjenja u pojedinim državama, poput Švicarske, kao i produljeni rokovi u drugim zemljama, pokazuju koliko je teško održati kontinuitet projekata kroz više političkih ciklusa.