U ruskim tvornicama tenkova hrpa je zapadne opreme

Ukrajinska obavještajna služba (GUR) tvrdi kako je nedavno identificirala stotine jedinica opreme proizvedene u inozemstvu koje Rusija koristi za izradu tenkova i oklopnih vozila. Ukupno je riječ o više od 260 visokotehnoloških alata koje koristi proizvođač tenkova Uralvagonzavod za izradu serije T, u rasponu od T-72 do T-14 Armata.



U GUR-u ocjenjuju kako je velika većina te opreme kupljena prije 2022. godine, tijekom otprilike 15 godina kada je Rusija masovno modernizirala svoju vojsku. To znači kako u tom slučaju vjerojatno nije došlo do kršenja sankcija.



Ako će Rusiji biti uskraćeni rezervni dijelovi i softverske nadogradnje, njezini vojni proizvodni kapaciteti mogli bi biti značajno pogoršani dok ne nađu zamjenu kod domaćih proizvođača ili saveznika. Ukrajinci se nadaju kako će njihov popis potaknuti inozemne proizvođače na pažljiviji nadzor izvoza i prodaje rezervnih dijelova.



Uralvagonzavod koristi najmanje 148 vrsta opreme koju proizvode proizvođači u državama članicama NATO-a, uključujući SAD, Njemačku i Češku. Drugih 42 vrste opreme dolaze iz europskih i azijskih zemalja, poput Austrije, Kine, Japana i Južne Koreje.



Primjeri uključuju vertikalne tokarske strojeve američke proizvodnje koji podižu, drže i rotiraju tešku opremu, njemačke računalno upravljane obradne centre i talijanske preše za savijanje metala u precizne oblike.

