U ruskim tvornicama tenkova hrpa je zapadne opreme

Ukupno je riječ o više od 260 visokotehnoloških alata koje koristi proizvođač tenkova Uralvagonzavod za izradu serije T

Mreža subota, 13. rujna 2025. u 13:13
📷 Dmytro Bukhantsov (Unsplash)
Dmytro Bukhantsov (Unsplash)

Ukrajinska obavještajna služba (GUR) tvrdi kako je nedavno identificirala stotine jedinica opreme proizvedene u inozemstvu koje Rusija koristi za izradu tenkova i oklopnih vozila. Ukupno je riječ o više od 260 visokotehnoloških alata koje koristi proizvođač tenkova Uralvagonzavod za izradu serije T, u rasponu od T-72 do T-14 Armata.

U GUR-u ocjenjuju kako je velika većina te opreme kupljena prije 2022. godine, tijekom otprilike 15 godina kada je Rusija masovno modernizirala svoju vojsku. To znači kako u tom slučaju vjerojatno nije došlo do kršenja sankcija.

Ako će Rusiji biti uskraćeni rezervni dijelovi i softverske nadogradnje, njezini vojni proizvodni kapaciteti mogli bi biti značajno pogoršani dok ne nađu zamjenu kod domaćih proizvođača ili saveznika. Ukrajinci se nadaju kako će njihov popis potaknuti inozemne proizvođače na pažljiviji nadzor izvoza i prodaje rezervnih dijelova.

Uralvagonzavod koristi najmanje 148 vrsta opreme koju proizvode proizvođači u državama članicama NATO-a, uključujući SAD, Njemačku i Češku. Drugih 42 vrste opreme dolaze iz europskih i azijskih zemalja, poput Austrije, Kine, Japana i Južne Koreje. 

Primjeri uključuju vertikalne tokarske strojeve američke proizvodnje koji podižu, drže i rotiraju tešku opremu, njemačke računalno upravljane obradne centre i talijanske preše za savijanje metala u precizne oblike.
 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi