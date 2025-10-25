Tržište Wi-Fi IoT čipova porasti će na 4,8 mlrd dolara do 2030.

Potrošnja na IoT u poduzećima usporila je 2023. i 2024. godine, posebno za IoT hardver, poput pristupnika i kontrolera

Čini se da se situacija mijenja, jer tržišni modeli IoT Analyticsa pokazuju rast početkom 2025. godine.

Nakon 2 godine pada, predviđa se da će se tržište Wi-Fi IoT čipseta oporaviti s 1,85 milijardi dolara u 2024. na 2,32 milijarde dolara u 2025. godini, navodi se u izvješću IoT Analyticsa o tržištu čipseta za bežičnu IoT povezivost 2025.–2030. (objavljenom u listopadu 2025. godine). Prema izvješću, taj oporavak samo je početak očekivanog ubrzanja tržišta.

Između 2024. i 2030. godine predviđa se da će tržište rasti po složenoj godišnjoj stopi rasta (compound annual growth rate, CAGR) od 17,3%, dosegnuvši 4,84 milijarde dolara do kraja desetljeća.

Smanjenje u razdoblju 2023.–2024. uglavnom je posljedica korekcija zaliha i većeg miksa čipseta niže klase od 2,4 GHz.

Nove tehnologije

Organizacije su počele zamjenjivati ​​starije Wi-Fi mreže novijim tehnologijama kako bi poboljšale pouzdanost i brzinu:

Odobreno od strane Američke federalne komisije za komunikacije 2020. godine, Wi-Fi 6E dodao je 6 GHz uz tradicionalne frekvencijske pojaseve od 2,4 GHz i 5 GHz, što znači da noviji uređaji mogu pristupiti većim brzinama bez smetnji od starijih uređaja.

Objavljen u siječnju 2024., Wi-Fi 7 predstavio je Multi-Link Operation (MLO), koji omogućuje uređajima istovremeno korištenje više frekvencijskih pojaseva za povećanu brzinu i pouzdanost.

Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) izvorno je objavljen 2017. godine, ali prve komercijalne implementacije u stvarnom svijetu započele su tek 2024. godine, a masovna proizvodnja Wi-Fi HaLow čipova započela je 2025. godine. Wi-Fi HaLow radi ispod 1 GHz, što mu daje veći prodor kroz prepreke i domet. Testovi u zatvorenom prostoru pokazali su pokrivenost stotina metara po pristupnoj točki, a terenska ispitivanja pokazala su vanjske video veze do 16 km pri 2 Mb/s. Međutim, ta udaljenost je u optimalnim uvjetima s jasnom vidljivošću, a većina dobavljača navodi nekoliko kilometara za pouzdanost. Wi-Fi HaLow otvara nove mogućnosti za Wi-Fi IoT povezivost, kao što je povezivost velikih zatvorenih tvornica i daljinsko praćenje usjeva i stoke na velike udaljenosti.

Evolucija Wi-Fi HaLow označava značajan napredak u IoT tehnologiji, obećavajući poboljšanje povezivosti u širokom spektru primjena. Očekuje se da će se u sljedećih četiri do pet godina Wi-Fi HaLow prodati u gotovo 100 milijuna uređaja, a taj se rast ubrzava u SAD-u, a polako počinje i u Europi.

Energetska učinkovitost

Wi-Fi 6 donio je značajke za uštedu energije u tehnologiju, kao što su Target Wake Time (TWT) (ciljano vrijeme aktiviranja) i produljeni načini mirovanja. TWT omogućuje klijentskim uređajima i pristupnim točkama (AP) da zakažu određena vremena za komunikaciju, omogućujući uređajima da provedu više vremena u stanju pripravnosti i prenose podatke samo kada je to potrebno. U međuvremenu, produljeni načini mirovanja, poput onih koji se nalaze u Wi-Fi for Matter, smanjuju radne cikluse klijenata. Te tehnologije čine Wi-Fi održivom opcijom za baterije, pametne brave, senzore i male uređaje.