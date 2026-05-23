Sparkle širi Quantum Safe Interconnect na 20 lokacija

Nakon validacije putem IPsec tunela između Frankfurta i Singapura, QSI je sada dostupan na 20 lokacija Equinixa diljem Europe, Amerike i Azije

Sparkle, prvi međunarodni pružatelj usluga u Italiji i jedan od vodećih svjetskih operatora, objavio je da je njegov Quantum Safe Interconnect (QSI) komercijalno dostupan na 20 lokacija podatkovnih centara Equinix International Business Exchange (IBX) u Europi, Amerikama i Aziji, na kojima su dostupne Equinix Managed Solutions (EMS).

QSI je potvrđen konceptnim dokazom putem sigurnog tunela Internet Protocol Security (IPsec) između Frankfurta i Singapura. Dostupan je poduzećima, operaterima i hiperskalerima koji traže kvantno sigurnu zaštitu za svoje višelokacijske VPN-ove, hibridne infrastrukture i distribuirana multicloud okruženja.

QSI je softverski sloj koji se može primijeniti na postojeću mrežnu i sigurnosnu infrastrukturu. U Sparkleu ističu da se time razlikuje od pristupa koji se temelje na namjenskim prijenosnim putovima, specijaliziranim hardverskim lancima ili krutim točka-točka arhitekturama.

QSI se može integrirati s virtualnim vatrozidima, okruženjima u oblaku i platformama za međusobno povezivanje, a može se isporučivati i kao mreža kao usluga (NaaS), kako bi organizacije mogle zaštititi promet u različitim regijama bez redizajniranja svojih mreža. Namijenjen je brzom uvođenju, skalabilnim implementacijama na više lokacija i velikim udaljenostima te postupnom prijelazu na kvantno otpornu povezivost.

Komercijalna dostupnost

„Komercijalna dostupnost Quantum Safe Interconnecta na lokacijama Equinixa označava važnu prekretnicu u Sparkleovoj strategiji širenja QSI-ja u vodeća interkonekcijska okruženja diljem svijeta“, rekla je Antonella Sanguineti, voditeljica odjela za umrežavanje, cloud, sigurnost i identitetska rješenja u Sparkleu, te dodala: „QSI se ističe sposobnošću pružanja kvantno sigurne zaštite u stvarnim operativnim okruženjima kao skalabilna softverska usluga. Ovo postignuće odražava zajedničku viziju Sparklea i Equinixa o razvoju sigurnih, interoperabilnih i za budućnost spremnih rješenja u globalnom digitalnom ekosustavu.“

„Sparkle u Equinixu predvodi inovacije u integraciji sigurnosti sljedeće generacije izravno u okruženja u kojima snažni ekosustavi korisnika grade i skaliraju svoju digitalnu infrastrukturu. Demonstrirali su pristup koji se može integrirati u stvarna IPsec okruženja, podatkovne centre i međusobne veze, pomažući korisnicima da ojačaju kibernetičku otpornost svojih globalno distribuiranih infrastruktura“, rekao je Joe Crawford, potpredsjednik za Equinix Managed Solutions.

Sparkle navodi da će nastaviti industrijalizirati i širiti rješenje unutar šireg Equinixova ekosustava, uključujući Equinix Fabric, kako bi ubrzao usvajanje kvantno otporne povezivosti diljem svijeta.