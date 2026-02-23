Samsung ostvario važan napredak za 6G mrežnu tehnologiji

Samsung Electronics uspješno je potvrdio eXtreme tehnologiju višestrukih ulaza i izlaza (X-MIMO) u 7GHz pojasu u suradnji s Keysight Technologies i KT Corporation (KT)

Postigli su vršnu brzinu preuzimanja od 3 Gb/s u 7 GHz pojasu koristeći X-MIMO. Koristili su antenski sustav ultra-visoke gustoće koji uključuje znatno više antenskih elemenata u odnosu na prethodne sustave, a istovremeno održava sličnu fizičku veličinu kao i sustavi temeljeni na starijim tehnologijama.

X-MIMO se smatra ključnom komponentom 6G telekomunikacijskih mreža i koristi četiri puta više antenskih elemenata u usporedbi s 5G mrežama. Frekvencijski pojas od 7 GHz pojavljuje se kao snažan kandidat za 6G jer nudi ravnotežu između kapaciteta i pokrivenosti. Nalazi se između 5G srednjeg frekvencijskog pojasa od 3,5 GHz i milimetarskih pojaseva.

Ispitivanje je provedeno na istraživačko-razvojnom kampusu tvrtke Samsung Electronics u Seulu. Istraživači su mjerili brzine prijenosa podataka pri čemu su istodobno prenosili osam podatkovnih tokova s ​​bazne stanice na jedan korisnički uređaj. Kako bi simulirali stvarne mrežne uvjete, Samsung je surađivao s tvrtkom KT na uspostavi vanjskog bežičnog testnog okruženja.

U testu je također korišten Samsungov prototip 6G bazne stanice s 256 digitalnih portova i Keysightov testni 6G terminal.