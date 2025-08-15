Rješenja u cloudu i novi alati ubrzavaju razvoj softverski definiranih vozila

Industrija procjenjuje da automobilski softver sustava automobila pokreće čak 100 milijuna linija koda. Svaka vrsta softvera tradicionalno se razvijala u različitim vremenskim okvirima, a u mnogim slučajevima taj je napor ovisio o pristupu razvojnom hardveru. To je dovelo do dugih razvojnih ciklusa i povećanog vremena do izlaska na tržište.

Korištenje digitalnih modela automobilske opreme za potrebe razvoja i testiranja uobičajena je praksa već dugi niz godina. Industrija je sada usmjerena na ubrzanje razvoja korištenjem virtualnih modela koji se više podudaraju s proizvodnim hardverom i mogu pokretati proizvodni softver u okruženju temeljenom na cloudu. Budući da često postoji kašnjenje između trenutka kada dobavljači mogu pristupiti razvojnom hardveru, prelazak na razvoj temeljen na cloudu može smanjiti potrebu dobavljača i proizvođača automobila za hardverom za početak razvoja softvera. Druge prednosti uključuju mogućnost povećanja broja instanci koje pokreću virtualne elektroničke upravljačke jedinice (ECU) za brže testiranje. To omogućuje proizvođaču ili dobavljaču da dodijeli resurse u cloudu prema potrebi tijekom procesa razvoja. Konačno, razvojna okruženja temeljena na cloudu omogućuju globalno distribuiranim timovima da lakše rade zajedno na projektima, bez obzira na lokaciju ili vremensku zonu.

Jedan segment automobilskog tržišta u kojem se odvija takva aktivnost jest domena digitalnih kokpita. Mnoge tvrtke najavile su razvojna rješenja u cloudu za taj segment, na primjer Canonical, Elektrobit, Harman, Marelli, QNX i Panasonic. Uz alate u tom segmentu, postoji cijeli ekosustav tvrtki koje nude rješenja koja su dio rastućeg 'virtualnog razvojnog paketa'. To uključuje virtualne verzije procesora tvrtki Qualcomm, NXP, Renesas i drugih, alate za razvoj virtualnih ECU-a i virtualnih procesora, kao što je Synopsys, te glavne pružatelje usluga u cloudu, kao što su Amazon Web Services, Google i Microsoft. Industrija postupno čini tu promjenu. Međutim, izolirane organizacijske strukture i tradicionalnije razvojne prakse ostaju izazovi koje automobilska industrija nastoji prevladati.