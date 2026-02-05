Raspao se prvi kvantni satelit kineski Micius

N2YO, jedna od najpopularnijih platformi za praćenje satelita na kojoj se nalaze informacije u stvarnom vremenu za preko 8.000 satelita, objavila je da prvi kineski kvantni satelit više nije u orbiti

Gorden Knezović četvrtak, 5. veljače 2026. u 00:34
📷 scmp.com
Internetska platforma N2YO prati sve aktivne satelite, uključujući Međunarodnu svemirsku postaju (ISS), Starlink konstelacije i špijunske satelite. 

Satelit je nazvan Micius (naziv je dobio prema latiniziranom imenu kineskog političkog filozofa i vjerskog reformatora Mozija). Lansiran je 15. kolovoza 2016. godine. Micius (Mozi) je lansiran iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan, Kina (JSC). Satelit se raspao 25. siječnja ove godine. 

pad satelita Micius potvrdio je N2YO
Kinezi su nakon njega lansirali još jedan sličan satelit u srpnju 2022. godine nazvan Jinan-1 (Diguidao Lianzi Miyao Fenfao) kao demonstracijski satelit kvantne komunikacije svemir – Zemlja.  Lansiran je raketom Lijian-1 (Kinetica-1) iz Jiuquana.

QSS (satelit za kvantnu znanost) Micius dizajniran je kako bi dokazao održivost kvantne komunikacije iz svemira, inovacije koja bi mogla dovesti do svjetske mreže za prijenos poruka otpornih na hakiranje među vojnim snagama, financijskim institucijama i multinacionalnim tvrtkama. Satelit Micius testirao je kvantnu komunikaciju na većim udaljenostima nego ikad isprobanima na Zemlji.

Micius i zemaljske postaje 📷 drishtiias.com
Projekt se sastoji od satelita Micius kao i zemaljskih postaja u Kini. Sveučilište u Beču i Austrijska akademija znanosti upravljaju europskim prijemnim stanicama satelita. Satelit je provodio eksperimente distribucije kvantnih ključeva Svemir-Zemlja, olakšane eksperimentom laserske komunikacije provedenim na svemirskom laboratorijskom modulu Tiangong-2. 

Jinan-1 (Diguidao Lianzi Miyao Fenfao) drugi kineski demonstracijski satelit kvantne komunikacije svemir – Zemlja 📷 Xinhua
