Prva hrvatska optička zemaljska stanica priprema vezu sa satelitom Eagle-1

U prostoru Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu postavljena je i puštena u rad prva hrvatska optička zemaljska stanica (OGS)

To predstavlja važnu prekretnicu za Hrvatsku i značajan doprinos Europskoj kvantnoj komunikacijskoj infrastrukturi (EuroQCI). OGS je rezultat uspješne suradnje više institucija i partnera, ponajprije Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), koji je vlasnik sustava OGS, dok je Institut Ruđer Bošković domaćin stanice te osigurava prateću infrastrukturu za njezin rad.

FER-ov Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije (ZKIST) uspješno je završio radni paket svemirske povezanosti Hrvatske kvantne komunikacijske infrastrukture (CroQCI), preuzevši ambiciozan izazov izgradnje optičke zemaljske stanice (OGS) – krunskog dragulja hrvatske nacionalne kvantne komunikacijske mreže.

Nakon tri godine intenzivnog rada, FER-ov Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije (ZKIST) uspješno je postavio prvu hrvatsku optičku zemaljsku stanicu (OGS), uz planove za njezinu daljnju nadogradnju u Svemirski pristupni čvor (SAN) za kvantni komunikacijski satelit Eagle-1.

FER

OGS s proreznom kupolom izgrađen je oko 80-centimetarskog ASA Ritchey-Chrétien teleskopa (f/10), s 34-postotnom linearnom središnjom opstrukcijom i premazima optimiziranima za valne duljine od 1.550 nm i 850 nm, koje se trenutačno smatraju najperspektivnijima za satelitsku kvantnu komunikaciju.

Sustav uključuje motore s izravnim pogonom i apsolutnim enkoderima, kameru vidljivog spektra sa širokim vidnim poljem, infracrvenu kameru za praćenje uskog vidnog polja sa sustavom za korekciju nagiba i vrha, projektiranim za uvjete atmosferske turbulencije iznad Zagreba, mehanizam za kompenzaciju polarizacije te dva Nasmythova priključka povezana Coudéovom optičkom stazom s namjenskim Coudé laboratorijem.

Laboratorij raspolaže optičkim stolom i pripadajućom instrumentacijom, a dio prostora rezerviran je za budući QKD prijamnik s faznim kodiranjem, kompatibilan sa satelitom Eagle-1.

FER

Razvoj kvantno sposobnog OGS-a nastavlja se unutar konzorcija QuGNOPS, koji predvodi Njemački zrakoplovni centar (DLR), gdje autor obnaša dužnost arhitekta sustava QKD zemaljskih čvorova i znanstvenog voditelja radnog paketa Hrvatskog kvantnog zemaljskog čvora.

Sljedeći korak jest nadogradnja postojećeg OGS-a adaptivnom optikom, klasičnim optičkim komunikacijskim laserskim sustavom te kvantnim prijamnikom kompatibilnim sa satelitom Eagle-1, opremljenim SNSPD detektorima.

OGS svrstava Hrvatsku među odabranu skupinu europskih zemalja koje raspolažu mogućnostima satelitske kvantne komunikacije, omogućujući integraciju i interoperabilnost unutar inicijative EuroQCI. Istodobno postavlja temelje za dugoročna znanstvena istraživanja i tehnološki razvoj u području kvantnih komunikacija u slobodnom prostoru na FER-u.