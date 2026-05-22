Prodaja vozila s ugrađenim Wi Fi jem porasla 10 %, Wi Fi 6 snažno napreduje
Globalna prodaja putničkih vozila s ugrađenim Wi Fi jem porasla je 2025. za 10 posto, pokazuje novo izvješće Global Automotive Wi Fi Tracker istraživačke kuće Counterpoint
Rast se pripisuje širem uvođenju povezanih infotainment sustava, većem prihvaćanju softverski definiranih vozila (SDV) te većoj potražnji za digitalnim uslugama u automobilu.
Proizvođači automobila sve češće ugrađuju Wi‑Fi povezivost i u premium i u masovne modele kako bi omogućili bežičnu projekciju sadržaja s pametnih telefona, OTA ažuriranja softvera, usluge u oblaku i pristup Wi‑Fi žarišnoj točki za putnike, izjavio je zamjenik direktora Counterpointa Greg Basich. Kao primjere naveo je Android Auto i Apple CarPlay.
Najzastupljeniji standard u automobilima prodanima 2025. ostao je Wi‑Fi 5 jer i dalje zadovoljava većinu sadašnjih potreba u vozilu. Istodobno, najbrže je rastao Wi‑Fi 6, čija je prisutnost u automobilima na godišnjoj razini porasla za 142 posto. U odnosu na ranije generacije, Wi‑Fi 6 omogućuje veću propusnost, manju latenciju i bolju učinkovitost u okruženjima s velikim brojem povezanih uređaja.
Kina, Sjedinjene Države i Europa ostale su tri najveća tržišta automobilskog Wi‑Fi‑ja u 2025. te su zajedno činile gotovo 77 posto vozila s ugrađenim Wi‑Fi‑jem. Kina je zadržala vodeću poziciju u uvođenju standarda Wi‑Fi 6, uz snažan razvoj softverski definiranih vozila i digitalnih kokpita domaćih proizvođača. Ti proizvođači sve više ugrađuju napredne sustave zabave za stražnja sjedala, bežičnu projekciju sadržaja s pametnih telefona i usluge u automobilu temeljene na oblaku, što povećava podatkovni promet u vozilu.
Na razini proizvođača, Toyota Grupa bila je 2025. vodeća u globalnoj prodaji osobnih automobila s ugrađenim Wi‑Fi‑jem, ponajprije zahvaljujući velikom obujmu prodaje i širokom portfelju povezanih vozila. Slijedile su Volkswagen Grupa i Hyundai‑Kia Automotive Grupa, oslonjene na snažne strategije povezivosti i širenje digitalnih kokpita.