Prodaja vozila s ugrađenim Wi Fi jem porasla 10 %, Wi Fi 6 snažno napreduje

Rast se pripisuje širem uvođenju povezanih infotainment sustava, većem prihvaćanju softverski definiranih vozila (SDV) te većoj potražnji za digitalnim uslugama u automobilu.

Proizvođači automobila sve češće ugrađuju Wi‑Fi povezivost i u premium i u masovne modele kako bi omogućili bežičnu projekciju sadržaja s pametnih telefona, OTA ažuriranja softvera, usluge u oblaku i pristup Wi‑Fi žarišnoj točki za putnike, izjavio je zamjenik direktora Counterpointa Greg Basich. Kao primjere naveo je Android Auto i Apple CarPlay.

Najzastupljeniji standard u automobilima prodanima 2025. ostao je Wi‑Fi 5 jer i dalje zadovoljava većinu sadašnjih potreba u vozilu. Istodobno, najbrže je rastao Wi‑Fi 6, čija je prisutnost u automobilima na godišnjoj razini porasla za 142 posto. U odnosu na ranije generacije, Wi‑Fi 6 omogućuje veću propusnost, manju latenciju i bolju učinkovitost u okruženjima s velikim brojem povezanih uređaja.

Kina, Sjedinjene Države i Europa ostale su tri najveća tržišta automobilskog Wi‑Fi‑ja u 2025. te su zajedno činile gotovo 77 posto vozila s ugrađenim Wi‑Fi‑jem. Kina je zadržala vodeću poziciju u uvođenju standarda Wi‑Fi 6, uz snažan razvoj softverski definiranih vozila i digitalnih kokpita domaćih proizvođača. Ti proizvođači sve više ugrađuju napredne sustave zabave za stražnja sjedala, bežičnu projekciju sadržaja s pametnih telefona i usluge u automobilu temeljene na oblaku, što povećava podatkovni promet u vozilu.

Na razini proizvođača, Toyota Grupa bila je 2025. vodeća u globalnoj prodaji osobnih automobila s ugrađenim Wi‑Fi‑jem, ponajprije zahvaljujući velikom obujmu prodaje i širokom portfelju povezanih vozila. Slijedile su Volkswagen Grupa i Hyundai‑Kia Automotive Grupa, oslonjene na snažne strategije povezivosti i širenje digitalnih kokpita.