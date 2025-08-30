Procjena je kako će Frontier Tech predvođen AI-jem porasti na 16,4 bln dolara

Procjenjuje se kako će tržište granične tehnologije, koje obuhvaća umjetnu inteligenciju, IoT, blockchain, zelenu tehnologiju te niz drugih tehnologija, doživljava dramatičnu transformaciju

Mreža subota, 30. kolovoza 2025. u 06:15

Organizacija za međunarodnu trgovinu i suradnju UNCTAD (UN Trade and Development) procjenjuje kako će se vrijednost sektora povećati šest puta, s 2,5 bilijuna američkih dolara u 2023. na 16,4 bilijuna dolara u 2033. godini.

Predviđa se da će umjetna inteligencija (artfificial intelligence, AI) potaknuti velik dio tog rasta. S porastom tržišnog udjela s tek 7% u 2023. na gotovo 29% do 2033. godini, sama AI mogla bi imati vrijednost od 4,8 bilijuna dolara, što će je učiniti dominantnom tehnologijom na granicama u svijetu. Rast od

189 milijardi dolara u 2023. na 4,8 bilijuna dolara do 2033. godini je rast od nevjerojatnih 25 puta više u samo desetljeću.

No, iz UNCTAD-a upozoravaju, kako brzi rast umjetne inteligencije riskira proširenje globalnih nesrazmjera. Razvoj je, naime, izrazito koncentriran u najnaprednijim zemljama i velikim tvrtkama tako da velika gospodarstva imaju koristi od većeg broja radnika s potrebnim vještinama.

U 2022. godini, samo 100 tvrtki - uglavnom u SAD i Kini - činilo je 40% globalnog istraživanja i razvoja (R&D) umjetne inteligencije. Zajedno, te dvije zemlje drže 60% svih patenata umjetne inteligencije i proizvode trećinu globalnih publikacija o umjetnoj inteligenciji.

Nasuprot tome, predviđa se da će drugi nekada istaknuti sektori izgubiti tržišne udjele. Predviđa se da će se IoT, koji je 2023. držao više od trećine tržišta, smanjiti na manje od petine do 2033. godine.

Očekuje se da će se udjeli električnih vozila i solarnih fotonaponskih sustava također smanjiti, čak i dok apsolutne vrijednosti u nekim slučajevima rastu.



