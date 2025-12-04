Podvodni robot za čuvanje 1.280.000 kilometara globalnih podmorskih kabela

Njemačka tvrtka za obrambenu tehnologiju predstavila je novi autonomni podvodni robot dizajniran za patroliranje, mapiranje i zaštitu brzorastuće globalne mreže podmorskih kabela

Podmorski kabeli su infrastruktura koja svakodnevno prenosi više od 95 posto globalnog internetskog prometa i procijenjenih 10 bilijuna američkih dolara financijskih transfera.

Euroatlas je izjavio da je njihov novi sustav, nazvan Greyshark, namijenjen dugotrajnom izviđanju i nadzoru u obalnim i dubokomorskim okruženjima.

Vozilo u obliku morskog psa izgrađeno je oko niza naprednih senzora i autonomnih ponašanja koja mu omogućuju rad bez ljudskog nadzora na velikim udaljenostima.

Tvrtka tvrdi da robot može pokriti veće područje radeći zajedno s drugim robotima. Ti roboti mogu sigurno komunicirati pod vodom.

Mogu mirno sjediti na morskom dnu i probuditi se tek kada primijete nešto neobično, poput sumnjivog broda ili aktivnosti u blizini važne infrastrukture.

Greyshark se uvodi usred napora zemalja da zaštite svoje podvodne kabele. Kabelska mreža proteže se na više od 1,3 milijuna kilometara i postaje sve veća briga zbog geopolitičkih napetosti i porasta neobjašnjive štete na Baltiku i drugim područjima.