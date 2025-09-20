NASA odabrala Blue Origin za dostavu VIPER rovera na Mjesečev Južni pol

Kao dio agencijske kampanje Artemis, NASA je dodijelila tvrtki Blue Origin narudžbu za CLPS (Commercial Lunar Payload Services) zadatak s opcijom isporuke rovera na područje Mjesečevog Južnog pola

Mreža subota, 20. rujna 2025. u 20:22

NASA-in VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) tražit će hlapljive resurse, poput leda, na Mjesečevoj površini i prikupljati znanstvene podatke za podršku budućim istraživanjima Mjeseca i Marsa.

Ukupna potencijalna vrijednost narudžbe za CLPS projekt ima 190 milijuna dolara. Ovo je druga isporuka CLPS-a na Mjesec dodijeljena tvrtki Blue Origin. Njihova prva isporuka - korištenjem njihovog robotskog landera Blue Moon Mark 1 (MK1) - planirana je za lansiranje kasnije ove godine kako bi dostavila NASA-ine stereo kamere za proučavanje površine Mjesečevog oblaka i korisne terete laserske retroreflektivne antene na područje Južnog pola Mjeseca.

S ovom novom nagradom, Blue Origin će krajem 2027. godine dostaviti VIPER na površinu Mjeseca, koristeći drugi lander Blue Moon MK1, koji je u proizvodnji. NASA je prethodno otkazala projekt VIPER i od tada istražuje alternativne pristupe kako bi postigla ciljeve agencije u mapiranju potencijalnih resursa izvan planeta, poput vode.

Umjetnički prikaz Blue Originov landera Blue Moon Mark 1 i NASA-in VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) na površini Mjeseca 📷 Blue Origin
Narudžbeni nalog, nazvan CS-7, ima osnovu za dodjelu za projektiranje smještaja specifičnih za teret i demonstraciju kako će Blue Originov dizajn leta istovariti rover na površinu Mjeseca. Ugovorom je predviđena opcija isporuke i sigurnog postavljanja rovera na površinu Mjeseca. NASA će donijeti odluku o korištenju te opcije nakon izvršenja i pregleda osnovnog zadatka i prvog leta Blue Originovog modula za slijetanje Blue Moon MK1. Ovaj jedinstveni pristup smanjit će troškove i tehnički rizik agencije. Rover ima ciljani znanstveni prozor za svoju 100-dnevnu misiju koja zahtijeva slijetanje do kraja 2027. godine.

Blue Origin je odgovoran za kompletnu arhitekturu misije slijetanja i provest će dizajn, analizu i testiranje velikog lunarnog landera sposobnog sigurno dostaviti rover za znanstvene aktivnosti s lunarnim hlapljivim tvarima na Mjesec. Blue Origin će se također baviti integracijom, planiranjem i podrškom korisnog tereta od početka do kraja te aktivnostima raspoređivanja korisnog tereta nakon slijetanja. NASA će provoditi operacije rovera i znanstveno planiranje.

Kroz CLPS, američke tvrtke nastavljaju demonstrirati vodstvo u komercijalnom svemirskom razvoju, unapređujući mogućnosti i ostvarujući NASA-in cilj komercijalnog lunarnog gospodarstva. NASA-in Ames Research Center u kalifornijskoj Silicijskoj dolini vodio je razvoj VIPER rovera i vodit će njegova znanstvena istraživanja, a NASA-in Johnson Space Center u Houstonu osigurao je inženjerski razvoj rovera za Ames.



