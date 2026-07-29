Napuljska obilaznica postala prva talijanska pametna cesta

Talijansko Ministarstvo infrastrukture i prometa službeno je certificiralo napuljsku obilaznicu Tangenziale di Napoli kao prvu pametnu cestu u zemlji

Gorden Knezović srijeda, 29. srpnja 2026. u 12:20

Projekt predstavlja važan iskorak prema povezanoj i autonomnoj mobilnosti, jer cestovna infrastruktura sada može u stvarnom vremenu prikupljati podatke, komunicirati s vozilima i proaktivno upravljati prometom.

Pametna cesta razvijena je u suradnji tvrtke Autostrade per l'Italia, njezine podružnice Tangenziale di Napoli, tehnološkog centra Movyon, talijanskog Nacionalnog centra za održivu mobilnost (MOST) te Ministarstva infrastrukture i prometa.

Cesta koja komunicira s automobilima

Za dobivanje certifikata infrastruktura je morala zadovoljiti niz tehničkih zahtjeva koji uključuju inteligentno upravljanje prometom, praćenje okolišnih uvjeta i dvosmjernu komunikaciju između ceste i povezanih vozila.

Duž cijele obilaznice postavljena je mreža senzora koji neprekidno prikupljaju podatke o prometnim tokovima. Informacije se obrađuju u stvarnom vremenu, što operaterima omogućuje da prepoznaju potencijalne zastoje ili incidente prije nego što prerastu u ozbiljne prometne probleme.

Sustav pritom nadzire i vremenske uvjete te moguće hidrološke rizike. Meteorološke postaje i dodatni senzori prate količinu oborina, stanje kolnika, vodostaje i druge parametre koji mogu ukazivati na opasnost od poplava, klizišta ili drugih izvanrednih situacija.

Najveća novost ipak je primjena tehnologija Vehicle-to-Infrastructure (V2I). Zahvaljujući njima povezana vozila mogu izravno primati informacije o prometnim nesrećama, radovima na cesti, preprekama, vremenskim uvjetima ili preporučenoj brzini vožnje. Istodobno, i sama vozila šalju podatke infrastrukturi, čime se stvara preciznija slika prometnog stanja.

📷 Autostrade per l'Italia
Autostrade per l'Italia

Više od 200 kamera na 22 kilometra

Tehnološka infrastruktura postavljena je duž 22 kilometra obilaznice, a uključuje: 217 pametnih kamera, 15 portala za nadzor prometa, osam meteoroloških postaja i 40 komunikacijskih antena koje koriste tehnologije ITS-G5 i Cellular V2X.

Svi prikupljeni podaci objedinjuju se u središnjoj platformi Movyon C-ITS, koja ih kombinira s informacijama iz drugih izvora kako bi omogućila kontinuirano praćenje prometa i brže donošenje odluka.

Sustav može pratiti položaj, brzinu i smjer kretanja vozila te vozačima pružati pravodobna upozorenja i preporuke s ciljem povećanja sigurnosti i protočnosti prometa.

📷 Autostrade per l'Italia
Autostrade per l'Italia

Testiranje autonomnih vozila

Projekt je poslužio i kao platforma za testiranje autonomne vožnje. Na dionici između četvrti Vomero i Fuorigrotta provedeno je prvo talijansko ispitivanje u kojem je autonomno vozilo prilagođavalo brzinu u stvarnom vremenu na temelju informacija koje je dobivalo izravno od cestovne infrastrukture.

Na napuljskoj obilaznici trenutačno prometuje tridesetak povezanih vozila koja kontinuirano razmjenjuju podatke sa sustavom. Vozači tako mogu biti upozoreni na radove na cesti, zaustavljena vozila, nepovoljne vremenske uvjete ili druge opasnosti, dok sustav istodobno predlaže optimalnu brzinu kako bi se smanjilo stvaranje prometnih gužvi.

Iz tvrtke Autostrade per l'Italia poručuju kako certifikacija predstavlja važan korak prema digitalizaciji talijanske cestovne infrastrukture te potvrđuje smjer razvoja u kojem će ceste postati aktivni sudionici prometnog sustava, a ne samo pasivna infrastruktura. Takva rješenja trebala bi imati ključnu ulogu u širem uvođenju povezanih i autonomnih vozila tijekom nadolazećih godina.

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