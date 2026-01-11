Najveći satelit ikada stvoren već je u orbiti

Teksaški startup AST SpaceMobile lansirao je BlueBird 6 u nisku Zemljinu orbitu, najnoviji komercijalni satelit površine od 223 m² s rasklopljenim antenama, površina odgovara veličini teniskog terena

Gorden Knezović nedjelja, 11. siječnja 2026. u 11:40

Satelit omogućuje 5G signal izravno na standardne mobitele, eliminira potrebu za pozitivnim hardverom i terminalima. Izazov je za Starlinku i Starshipu.

Tvrtka planira izgraditi konstelaciju od preko 200 satelita do zemlje 2026. godine kako bi osigurala globalnu pokrivenost. Konstelacija će imati propusnost od 10 GHz te će korisnicima biti osigurana brzina od 120 Mb/s i na područjima bez pokrivenosti zemaljskim mrežama. 



