Najinovativnija zemlja na svijetu nalazi se u Europi

Šest od deset najinovativnijih zemalja svijeta su europske, ali Kina je po prvi put izgurala Njemačku iz top 10 i ušla na ljestvicu, prema izvješću Ujedinjenih naroda

četvrtak, 18. rujna 2025.

Švicarska je zauzela vodeće mjesto, poziciju koju drži od 2011. godine. Švedska i Sjedinjene Američke Države zauzele su drugo i treće mjesto u istraživanju Globalnog inovacijskog indeksa (GII) Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo provedenom na 139 gospodarstava, u kojem su zemlje rangirane na temelju 78 pokazatelja.

Južna Koreja, Singapur, Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Nizozemska i Danska slijede tim redoslijedom. Kina je zauzela 10. mjesto, a Njemačka je pala na 11. mjesto u usporedbi s devetog mjesta godinu prije. 

U Zapadnoj Europi, Francuska je zauzela 13. mjesto, Irska 18., Italija 28., Španjolska 29. i Portugal 31. 

GII 2025, koji je rangirao zemlje koristeći podatke iz 2024. godine, navodi da su postignuti snažni rezultati u gospodarstvima srednjeg dohotka poput Kine, Indije, Turske i Vijetnama, za koje se navodi da nastavljaju rasti na ljestvici. 

Također je istaknuto da su Senegal, Tunis, Uzbekistan i Ruanda   „pojavljuju kao dinamični inovacijski nadmašujući rezultati“.

U radu se navodi da „nakon desetljeća brzog širenja [istraživačkih i razvojnih] ulaganja i ulaganja rizičnog kapitala, svjedočimo promjeni“.

Navodi se da je „rast istraživanja i razvoja pao na najsporiji tempo od globalne financijske krize, a globalni poslovi rizičnog kapitala nisu se oporavili od ozbiljnog pada u 2023. godini“.

GII je izjavio da je Kina na putu da postane najveći potrošač u istraživanju i razvoju te da je prošle godine pridonijela najvećem broju podnesenih patenata, s otprilike jednom četvrtinom svih međunarodnih patentnih prijava.

Međutim, Njemačka i Sjedinjene Američke Države zabilježile su pad broja međunarodnih patentnih prijava, što je važan pokazatelj inovacija.  

No, u radu se navodi da „čak i ako su ulaganja u inovacije u zatišju, sama inovacija nije“. 

U studiji se navodi da zelena superračunala postavljaju nove rekorde učinkovitosti, a cijene baterija su pale, ubrzavajući prijelaz na čistu energiju. Također se navodi da električna vozila, 5G i robotika uzlijeću „iako neravnomjerno po regijama“, pri čemu je 5G sada dostupan u polovici svijeta.

U izvješću se navodi da „iako je puni utjecaj umjetne inteligencije još uvijek neizvjestan, njezin transformativni potencijal je neosporiv“.

Troškovi sekvenciranja genoma također nastavljaju padati, što je otvorilo mogućnosti za personaliziranu medicinu i biološka istraživanja. Međutim, također je navedeno da su odobrenja lijekova pala za oko 19 posto, „što odražava urođenu složenost farmaceutskih inovacija, unatoč tehnološkom napretku“. 

Sveukupno, studija je otkrila da tehnološki napredak ostaje snažan u svim područjima, osim u odobravanju lijekova.

No, navodi se da iako se prihvaćanje tehnologije proširilo u svim mjerilima prošle godine, „svaka pojedina metrika nije ispunila svoj dugoročni trend rasta – jasan signal da se zamah prihvaćanja usporava, unatoč kontinuiranom tehnološkom napretku“.

Hrvatska je s Poljskom na 39./40. mjestu po inovativnosti od analiziranih 139 zemalja svijeta
