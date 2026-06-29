Najbrže superračunalo na svijetu sada dolazi iz Kine

Računalo LineShine u Shenzhenu u Kini preuzelo je prvo mjesto od vodećeg američkog superračunala El Capitan na najnovijoj ljestvici TOP500, objavljenoj 23. lipnja ove godine

Riječ je o prvom kineskom superračunalu koje je zauzelo vrh te liste.

Među deset najbržih superračunala na svijetu nalaze se i četiri europska sustava. Na peto mjesto spustilo se superračunalo Jupiter u Njemačkoj.

Znanstvenici uključeni u projekt TOP500 objavili su da je LineShine, smješten u kineskom Nacionalnom centru za superračunala, ostvario performanse od 2,198 eksaflopa, što znači da može izvršiti više od dva kvintilijuna izračuna u sekundi.

El Capitan, koji se nalazi u američkom Nacionalnom laboratoriju Lawrence Livermore u Kaliforniji, sada zauzima drugo mjesto, ispred još dva američka superračunala smještena u nacionalnim laboratorijima u Tennesseeju i Illinoisu. Ovih pet sustava jedina su javno verificirana egzaskalna računala na svijetu.

LineShine se razlikuje od ostalih superračunala visokih performansi po tome što se u potpunosti temelji na klasičnim procesorima (CPU), umjesto na grafičkim procesorima (GPU), koji se danas često koriste za potrebe umjetne inteligencije. Prema podacima TOP500, za svoj rad troši približno 42,2 megavata električne energije.