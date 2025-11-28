Madridski stadion Metropolitano s pionirskom novom tehnologijom

To je ključna tehnološka transformacija uoči velikih događaja koje će stadion ugostiti 2027. i 2030. godine.

Stadion Riyadh Air Metropolitano u Madridu, domaći stadion Atlético Madrida, transformira se u pametni stadion ugradnjom LG SkyRibbona, pionirske audiovizualne tehnologije koja redefinira iskustvo na sportskom terenu.

Atlético postaje prvi klub na svijetu koji je integrirao ovo najsuvremenije LED rješenje, projekt koji je razvila i implementirala Telefónica, tehnološki partner stadiona od 2017. godine.

Sky Ribbon, 360° LED ekran površine gotovo 2.000 četvornih metara koji se proteže duž unutarnjeg prstena stadiona s opsegom od 404 metra i visinom od gotovo pet metara, transformirao je atmosferu Metropolitana zahvaljujući svojoj sposobnosti prilagodbe složenim trodimenzionalnim oblicima i optimalnoj vidljivosti s bilo koje točke.

Njegova respektabilna integracija u izvornu arhitekturu mjesta bila je jedan od stupova projekta.

Instalacija je dio šire tehnološke obnove koja uključuje novu unutarnju i vanjsku rasvjetu, 360° video semafor, vanjske LED ekrane na pristupnim stupovima, veliku ploču na ulazu 34, potpuno digitalizirani izlazni tunel za igrače i naprednu povezivost VIP Tunnel Cluba tvrtke Riyadh Air.

Telefónica je vodila cijeli inženjerski proces, integrirajući kabele, podatkovnu mrežu i redundantni video signal bez mijenjanja izvorne strukture stadiona.

Štoviše, Metropolitano je od same izgradnje zamišljen kao potpuno digitalni stadion. U prethodnoj fazi pod nazivom Cívitas Metropolitano postao je prvi 100-postotni digitalni stadion u Europi, infrastruktura kojom se upravlja iz inteligentne kontrolne sobe koja koordinira 1.000 ekrana, 160 sigurnosnih kamera, 7.000 mrežnih točaka i 1.600 WiFi točaka s 5G pokrivenošću.

Takva povezivost omogućila je projekte poput 5G Multicama, koji obožavateljima nudi slike u stvarnom vremenu iz kutova koji su inače nedostupni putem 360º kamera i iskustava virtualne stvarnosti.

Tehnologija također koristi stadionu u dane kada nema nogometa. Zahvaljujući digitalnoj infrastrukturi i naprednim audiovizualnim mogućnostima, Metropolitano je postao svestrano mjesto koje ugošćuje koncerte, velike korporativne događaje i velike predstave, aktivnost koja proširuje svoj ekonomski i kulturni utjecaj izvan sporta.

Integracijom Sky Ribbona i konsolidacijom svog tehnološkog ekosustava, Metropolitano potvrđuje svoju poziciju jednog od najnaprednijih stadiona na svijetu, mjesta koje je već ugostilo finale Lige prvaka 2019. godine, a to će učiniti ponovno 2027. godine, kao i jedno od glavnih mjesta održavanja Svjetskog prvenstva 2030. godine.