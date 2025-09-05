Koliko različite zemlje vjeruju autonomnim automobilima

Povjerenje u autonomne automobile najveće je na tržištima u razvoju poput Indije, Pakistana, Brazila i Kine, gdje veći udjeli stanovnika izražavaju barem "puno" povjerenja

Napredne ekonomije poput SAD-a pokazuju veći skepticizam, s 51% ispitanika koji kažu da uopće ne bi vjerovali autonomnim automobilima.

Globalno, gotovo tri četvrtine ispitanika izražava samo ograničeno ili nikakvo povjerenje, što naglašava veliki izazov za široko prihvaćanje.