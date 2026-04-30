Kina među 10 najinovativnijih zemalja svijeta

Kina je 2025. godine zauzela 10. mjesto u svijetu po inovacijama, što je njezin prvi ulazak među deset najboljih u petogodišnjem razdoblju koje prati baza podataka Globalnog inovacijskog indeksa (GII)

GII objavljuje Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).

GII mjeri inovacije u dvije dimenzije: ulazne pokazatelje, koji uključuju ulaganja u istraživanje i razvoj, kvalitetu obrazovanja i institucionalne okvire, te izlazne pokazatelje, koji obuhvaćaju broj prijava patenata, znanstvene publikacije i izvoz tehnologije.

Na vrhu ljestvice za 2025. godinu Švicarska je zauzela 1. mjesto. Riječ je o poziciji koju ta zemlja drži svake godine u petogodišnjem razdoblju GII-ja te već petnaest godina zaredom u široj povijesnoj evidenciji. Zemlja s otprilike 8,7 milijuna stanovnika kontinuirano prednjači u inovacijama. Položaj Švicarske odražava gustoću i učinkovitost njezina farmaceutskog i biotehnološkog sektora, industrije precizne proizvodnje, kvalitetu istraživačkih institucija te broj patenata po glavi stanovnika.

Sjedinjene Američke Države, najveći svjetski apsolutni ulagač u istraživanje i razvoj (R&D), zauzimaju treće mjesto, iza Švicarske i Švedske. GII mjeri učinkovitost inovacija, a ne njihov razmjer, i ta razlika objašnjava zašto američka treća pozicija koegzistira s dominacijom zemlje u prihodima od umjetne inteligencije i tržišnim procjenama tehnoloških tvrtki.

Uspon Južne Koreje na 4. mjesto u 2025. godini, s približno 5. mjesta na kojem je bila četiri godine ranije, predstavlja najsnažniji održivi uzlazni trend među etabliranim gospodarstvima u prvih deset tijekom petogodišnjeg razdoblja. Taj trend odražava dominaciju Južne Koreje u industriji poluvodiča, među ostalim kroz kompanije poput Samsunga i SK Hynixa. Južna Koreja sada je ispred Singapura, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske i Nizozemske.

Singapur je 2025. godine zauzeo 5. mjesto, u odnosu na 8. mjesto 2021. godine, što predstavlja najizraženiji apsolutni napredak među prvih deset u posljednjih pet godina.

Ujedinjeno Kraljevstvo palo je s približno 4. mjesta 2021. na 6. mjesto 2025. godine. Iako i dalje među prvih deset, trend je silazan.