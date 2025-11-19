Kalifornijski startup prvi put leti vojnom verzijom svog zračnog taksija

Tri mjeseca nakon što je najavila partnerstvo s obrambenom tvrtkom L3Harris, Joby Aviation je poletila novom hibridnom verzijom svog koncepta letećeg automobila koji je prenamijenjen za vojnu upotrebu

Prvi let turbinski električnog, autonomnog zrakoplova s ​​vertikalnim polijetanjem i slijetanjem održan je 7. studenog u pogonu tvrtke u Marini u Kaliforniji, objavio je Joby u četvrtak 13. studenoga. Kalifornijski startup poznat je po razvoju potpuno električnih zračnih taksija za kratka, ali skupa putovanja na mjestima poput Dubaija i Saudijske Arabije. Njihov novi hibridni zrakoplov, međutim, usmjeren je na kupce u obrambenoj industriji.

Novi zrakoplov temelji se na postojećoj Jobyjevoj tehnologiji za zračne taksije, integrirajući hibridni turbinski pogonski sklop s autonomnim sustavom leta SuperPilot tvrtke. Na taj je način novi zrakoplov dizajniran za nošenje većeg tereta i putovanje na veće udaljenosti od postojeće verzije na baterije.

Kroz partnerstvo s L3Harrisom, Joby će također dodati senzore, nadzorne sustave, komunikacijske sustave i opremu za misije na zrakoplov kako bi se njegovo vozilo moglo prenamijeniti za upotrebu u vojsci.

Joby će nastaviti testirati svoj novi zrakoplov na tlu i u letu, a tvrtka se nada da će do sljedeće godine započeti operativne demonstracije s vladinim kupcima.

Razvoj tehnologije omogućio je da nekada ono što je bilo svijet znanstvene fantastike, leteći automobili sada postaju stvarnost, ali je pitanje njihove cijene, kako proizvodnje tako i korištenja.

Ideja letećih automobila postoji već desetljećima, ali u posljednjih nekoliko godina svjedočili smo stvarnom tehnološkom napretku koji znači da smo bliže nego ikad prilici njihove realizacije.

Nekoliko tvrtki, uključujući Samson i Alef Aeronautics, optimistično nude rezervacije za svoje leteće automobile. A neki proizvođači su rekli da očekuju početak isporuka već 2026. godine.

Isplativost

Naravno, kupnja osobnog letećeg stroja neće biti jeftina. Za početak, za kupnju automobila potrošit ćete između 200.000 i više od milijun dolara.

U donjem dijelu cjenovnog ranga naći ćete Samson Switchblade, za koji se očekuje da će vas koštati 200.000 dolara, dok Alef Aeronautics ima procijenjenu kupovnu cijenu od 299.999 dolara.

Na drugom kraju ljestvice nalaze se Klein AirCar, koji bi se trebao prodavati po cijeni između 800.000 i milijun dolara, te Aeromobil 4.0, koji bi mogao koštati između 1,3 i 1,6 milijuna dolara.

No, troškovi tu ne staju. Cijena kupnje je samo dio onoga što ćete morati izdvojiti da biste se vinuli u nebo.

Za vožnju letećeg automobila na cesti trebat će vam samo obična vozačka dozvola, ali ako želite letjeti njime, što je otprilike cijela poanta, onda ćete morati dobiti dozvolu privatnog pilota.

To obično košta između 14.000 i 25.000 dolara, ali Samson kaže da se to može smanjiti na između 7.000 i 8.500 dolara ako za obuku koristite vlastiti avion (ili leteći automobil).

Leteći automobil također će trebati osiguranje, što bi vas moglo koštati oko 17.000 dolara godišnje, prema Daily Britu.

Uz to ćete morati platiti za specijalizirane parkirne objekte, što bi moglo koštati i do 13.000 dolara godišnje.

I, kao i za svaki drugi automobil, morat ćete kupiti gorivo i redovito ga održavati.

Analiza Daily Brita pokazala je da bi sve skupa na koncu koštalo najmanje oko 705.531 dolara, što uključuje cijenu vozila kao i sve dodatne troškove.