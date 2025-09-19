Isporuke modula za mobilne IoT mreže i Q2 2025 porasle su za 17%

Globalne isporuke modula za mobilne IoT mreže u drugom tromjesečju ove godine (Q2 2025) porasle su za 17% u odnosu na prethodnu godinu (Q2 2024), što je šesto uzastopno tromjesečje rasta

Prema najnovijem izvješću Counterpoint Researcha o globalnom praćenju modula i čipseta za mobilne IoT mreže po primjeni, drugo tromjesečje 2025. Tržište je očito prevladalo usporavanje iz 2023. godine, naglašavajući svoju otpornost i snažnu potražnju u glavnim segmentima.

Očekuje se da će se zamah nastaviti tijekom druge polovice ove godine (H2 2025), uz podršku pametnih komunalnih poduzeća, implementacije u automobilskoj industriji i ranog uvođenja 5G RedCapa (Reduced Capability, poznatog i kao 5G NR Light). Ustvari je 5G tehnologija dizajnirana za Internet stvari (IoT) kako bi pružila isplativo, energetski učinkovito i jednostavnije rješenje za aplikacije srednje brzine koje ne zahtijevaju pune 5G mogućnosti Nudi ravnotežu performansi, manje složenosti uređaja, manje veličine i duljeg vijeka trajanja baterije u usporedbi sa standardnim 5G, što ga čini idealnim za slučajeve upotrebe poput industrijskih senzora, nosivih uređaja i video nadzora u pametnim gradovima, zdravstvu i industrijskoj automatizacij

Regionalna tržišta

Indija i Kina bile su jedine dvije regije koje su održale šest uzastopnih tromjesečja rasta. Potražnju u Indiji potaknuli su pametna mjerenja i POS sustavi, dok su u Kini ključnu ulogu igrali praćenje imovine i nadzorne kamere. Latinska Amerika nadmašila je sve ostale regije s 32%-tnim rastom u drugom tromjesečju 2025. godine, potaknutim uvođenjem pametnih brojila, prihvaćanjem usmjerivača/CPE-a i rješenjima za praćenje,

Isporuke 5G mreže u drugom tromjesečju ove godine porasle su za 57% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, predvođene usmjerivačima/CPE uređajima, osobnim računalima i automobilskom industrijom, dosegnuvši 8% tržišta. Istodobno, 4G Cat 1 bis ostao je okosnica masovnog tržišta IoT ekosustava zbog svoje pristupačnosti, jednostavnosti dizajna i široke dostupnosti mreže. U međuvremenu, isporuke 5G RedCap mreže porasle su za gotovo 800% u odnosu na prethodnu godinu s niske baze, signalizirajući početak komercijalnog rasta, s rastom koncentriranim u Kini u sektorima usmjerivača/CPE uređaja, nadzora i energetike.

Tržišni udjeli

Quectel je zadržao vodeću globalnu poziciju, a slijedi ga China Mobile. Sunsea (SIMCom i Longsung), koji je zabilježio rast od gotovo 50% potaknut snažnom potražnjom za industrijskim računalima, pametnim mjerenjem i nadzornim kamerama u Kini, popeo se na treće mjesto, pretekavši Fibocom iz prethodnog tromjesečja.

Lierda se popela na četvrto mjesto s jakim zamahom Cat 1 bis, podržanim domaćom potražnjom za IP kamerama i širenjem u Južnu Koreju, gdje Cat 1 bis počinje zamjenjivati ​​LTE-M u telematici i praćenju imovine.

Izvan Kine, Telit Cinterion je zauzeo drugo mjesto iza Quectela, podržan stabilnom potražnjom u Europi i Sjevernoj Americi. Geopolitički čimbenici mijenjaju tržište, a Quectel licencira svoju tehnologiju i referentne dizajne tvrtki Eagle Electronics sa sjedištem u Ohiju, koja će početi isporučivati ​​module proizvedene u SAD-u od trećeg tromjesečja 2025.

Qualcomm je zadržao vodeću poziciju u segmentu čipseta, dominirajući 5G i vrhunskim 4G segmentima (Cat 4, Cat 6 itd.) za primjene poput automobilske industrije, računala i usmjerivača/CPE uređaja. ASR i Eigencomm slijedili su ga, fokusirajući se na cjenovno osjetljivo tržište s 4G Cat 1 bis rješenjima za mjerenje, praćenje imovine, industrijske kamere i pametne zvučnike.

Raste potražnja za pametnim i umjetnom inteligencijom omogućenim IoT modulima u automobilskoj industriji, infotainmentu, maloprodaji i nadzoru. Dobavljači poput Quectela, Meiga i Fibocoma sve više daju prioritet visokovrijednim modulima bogatim značajkama u odnosu na osnovnu povezivost, smatrajući to ključnim pokretačem budućeg rasta prihoda.

 



