Hrvatska 40. u Globalnom inovacijskom indeksu WIPO-a za 2025.

Hrvatska je u Globalnom inovacijskom indeksu za 2025. godinu (GII 2025.) rangirana na 40. mjestu među 139 analiziranih zemalja

Globalni inovacijski indeks (GII) rangira svjetska gospodarstva prema njihovim inovacijskim sposobnostima. Sastoji se od otprilike 80 pokazatelja, grupiranih u inovacijske ulaze i izlaze, a cilj GII-ja je obuhvatiti višedimenzionalne aspekte inovacije. Ove godine Hrvatska je na 40. mjestu po inovacijskim inputima. To je pozicija viša nego prošle godine. Hrvatska je na 41. mjestu po inovacijskim rezultatima. To je niža pozicija nego prošle godine.

Hrvatska je u 2025. godini ostvarila lošije rezultate u inovacijskim rezultatima nego u inovacijskim ulazima.

Hrvatska se nalazi na 37. mjestu među 54 gospodarstva s visokim dohotkom, a na 26. mjestu među 39 gospodarstava u Europi.

Tablica prikazuje rang Hrvatske u proteklih šest godina

Švicarska, Švedska, Sjedinjene Američke Države (SAD), Republika Koreja i Singapur predvode ljestvicu Globalnog inovacijskog indeksa (GII) Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo za 2025. godinu, a slijede ih Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Nizozemska, Danska i Kina, koja se prvi put našla među 10 najboljih. U međuvremenu, usporavanje rasta ulaganja u inovacije zamagljuje prognozu inovacija, navodi se u izvješću.

GII koristi oko 80 pokazatelja, od ulaganja u istraživanje i razvoj (R&D), ugovora rizičnog kapitala (VC), izvoza visoke tehnologije i podnošenja zahtjeva za intelektualno vlasništvo, u procjeni gotovo 140 svjetskih gospodarstava prema njihovim inovativnim rezultatima. To je svjetski referentni resurs za kreatore politika, poslovne lidere i druge u promicanju inovacija i izgradnji snažnih inovacijskih ekosustava.

Sada u svom 18. izdanju, GII pokazuje da skupina gospodarstava srednjeg dohotka - predvođena Kinom, Indijom (38.), Turskom (43.), Vijetnamom (44.), Filipinima (50.), Indonezijom (55.), Marokom (57.) - nastavlja svoj uspon u GII. Od početka desetljeća, Saudijska Arabija (46.), Katar (48.), Brazil (52.), Mauricijus (53.), Bahrein (62.) i Jordan (65.) bili su najbrži usponi u inovacijama.

GII 2025 mapira obrise inovacija diljem svijeta, pokazujući nam da su najbrže napredujuća gospodarstva u GII-ju ona koja inovacije smatraju temeljnim pokretačem otpornosti, rasta i konkurentnosti. Ovogodišnji GII otkriva i ohrabrujući napredak i izazove koje zemlje još uvijek trebaju riješiti kako bi u potpunosti iskoristile svoj inovacijski potencijal. To je podsjetnik da inovacijski ekosustavi zahtijevaju podršku i njegovanje kroz promišljene politike, značajna ulaganja i međusektorsku suradnju.

U GII 2025, 17 gospodarstava s niskim i srednjim dohotkom postiže rezultate iznad očekivanja za svoju razinu razvoja, a Indija i Vijetnam najdugovječnije su zemlje s nadmašenim inovacijskim rezultatima. Podsaharska Afrika prednjači po broju gospodarstava koja nadmašuju inovacijske rezultate, a prednjače Južna Afrika (61.), Senegal (89.) i Ruanda (104.).

Uz rangiranje inovacija, izdanje za 2025. pokazuje neujednačenu uspješnost u vodećim pokazateljima buduće inovativne aktivnosti.