HERE zadržava vodstvo na tržištu lokacijskih platformi

U Indeksu se ističe kako lokacijska inteligencija potaknuta umjetnom inteligencijom nastavlja transformirati globalnu industriju lokacijskih platformi te koliko je postala ključna ne samo za automobilsku industriju te transport i logistiku, nego i za širok raspon poslovnih i potrošačkih primjena.

HERE Technologies rangiran je kao ukupni lider u industriji – devetu godinu zaredom HERE je na vrhu Counterpointove ljestvice lokacijskih platformi. Konkurencija je, međutim, snažna pa HERE slijede TomTom, Google i Mapbox. Sve četiri platforme imaju širok raspon mogućnosti i veliku dubinsku snagu, no međusobno se razlikuju, što stvara bogat i dinamičan tržišni krajolik.

HERE Technologies zadržao je vodeću poziciju zahvaljujući ključnim snagama u cijelom ekosustavu lokacijskih usluga, uključujući partnerstva s poduzećima i automobilskom industrijom, globalni geografski doseg te kontinuirana ulaganja u tehnologije mapiranja temeljene na umjetnoj inteligenciji. Counterpoint je kao posebne prednosti istaknuo HERE-ov zamah u razvoju softverski definiranih vozila (SDV), inicijative za suradnju u cloudu te usluge umjetne inteligencije koje koriste podatke o lokaciji.