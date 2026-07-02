Globalni prvaci u promatranju Zemlje iz Europe

Vlade država članica EU-a žele surađivati s ICEYE. Finska svemirska tvrtka prodaje minisatelite koji pomažu savezničkim zemljama u zaštiti njihova suvereniteta

To je zato što su, kada je riječ o promatranju Zemlje i vojnom izviđanju, radarske oči visoke rezolucije u svemiru nenadmašne.

Dva mlada inovatora iz Poljske i Finske izgradila su jedan od najboljih satelitskih sustava na svijetu. Radarski senzori ICEYE-a prate izlijevanja nafte, uragane i šumske požare s visine od 600 kilometara. Nanosateliti otkrivaju ilegalnu sječu šuma, prikupljaju podatke o poplavama i prate kretanje vojne opreme.

Čak i kroz oblake i usred noći, mali sateliti pružaju ultraprecizne detaljne snimke. Mogu identificirati tipove zrakoplova na neprijateljskim zračnim lukama. „Oči” ICEYE-a prate sumnjiva kretanja brodova preko golemih oceanskih prostranstava.

Četvrta generacija satelita u orbiti, teška oko 200 kilograma, poboljšava rezoluciju s 25 na 16 centimetara. „I to nije kraj”, kaže Damon Ollomon u intervjuu za Euronews.

ICEYE-ov tim u Helsinkiju posebno je ponosan na brzo vrijeme odziva. „Snimke možemo isporučiti u roku od dva sata, a cilj nam je to skratiti na manje od deset minuta”, rekao je Ollomon.

ICEYE sada upravlja konstelacijom s više od 70 satelita u Zemljinoj orbiti. „Proizvodimo 25 satelita godišnje, a sada taj broj povećavamo na 50 godišnje”, kaže Ollomon.

Pekka Laurila, jedan od osnivača ICEYE-a

ICEYE je osnovan 2014. godine, a početni kapital osigurala je EU. Tvrtka ima podružnice u Poljskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Grčkoj te zapošljava oko 1.000 ljudi iz 70 zemalja. Prošle godine ICEYE je ostvario prihod od 250 milijuna eura.

U intervjuu za Euronews, Pekka Laurila ponudio je savjet Europskoj uniji: „Preuzmite rizike i odmah provedite ambiciozne planove u djelo – ne za deset godina. Europa ima resurse. Zato bismo barem trebali težiti tome da postanemo najbolji na svijetu. Shvatite ovo ozbiljno!”